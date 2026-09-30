亚太股市在经历一轮抛售后开始企稳，油价涨势略有降温，且市场静待美国关键通胀数据，也让股市有了一丝喘息空间，星期三（9月30日）多数上涨。

另外，人工智能公司OpenAI拟筹资至少300亿美元（约383亿新元），估值或高达1万4000亿美元的消息，也一定程度上提振亚太的人工智能（AI）与半导体板块。

新加坡海峡时报指数星期三则高开低走，至闭市下跌0.68%或38.96，收报5675.88点。

FSM Global研究部投资组合经理杨慧诗受访时说，本地股市午后走低，主要因为海指对AI和半导体板块的敞口相对有限，这类板块是今天亚太多地股指上涨的主要支撑因素。

其他亚太股市方面，东京涨幅领先亚太，闭市起1.94%；台湾与悉尼分别涨0.65%、0.93%；上海与香港分别上涨0.31%、0.37%；深圳与首尔分别跌0.23%、0.48%。

杨慧诗还认为，海指今年迄今走势强劲，如今季末的获利回吐，也可能是拉低指数走势的原因之一。

不过，本地银行股在海指中权重较高，预计可从利率维持高位更长时间的环境中受益，有助海指在市场波动时保持相对稳健。

杨慧诗也强调，油价走势和美伊紧张局势仍会是短期内最主要的不确定因素，而美国长期国债收益率的前景则是另一个关键风险点。“若整体通胀持续高企，美债收益率可能将维持高位，并对新加坡房地产投资信托等股票的估值构成压力。”

数据显示，30年期美国国债收益率早前已触及2002年以来的最高水平，截至星期三下午4时39分为5.547%；10年期美债收益率则依然高企于5%以上。

摩根大通资产管理公司基金经理维杰（Arjun Vij）认为，以下几项因素可能促使债券抛售潮止步，包括美伊冲突迅速得到解决、受硬经济数据转弱推动的股市大幅下跌，以及企业盈利下降和业绩指引转弱。

另一方面，国际油价仍在上涨，但增势略微放缓。布伦特原油价格星期三上涨0.5%，收复星期二跌幅，但截至午后4时41分左右转跌0.34%，报每桶102.24美元；美国西得克萨斯中质原油（WTI）则上涨0.02%至每桶89.4美元。

同时，新加坡金融管理局（MAS）10月份的货币政策也值得投资者关注。杨慧诗认为，若新元进一步走强，将有助提升本地股市对外国投资者的相对吸引力，从而为新加坡资产提供支撑。

本地股市全场成交量14亿6000万股，总交易额25亿4000万元。上升股250只，下跌股283只。

30只海指成份股中，星期三闭市有九只上涨，16只下跌，五只持平。涨幅最高的星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）收涨1.46%至2.09元。跌幅最大的创业公司（Venture Corporation）闭市收于16.23元，跌2.81%。

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