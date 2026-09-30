人工智能（AI）带动电子业上行，并继续支撑新加坡出口和投资，但中东冲突带来能源价格高企和需求放缓，对下半年增长形成压力，预料新加坡全年经济增长4.8%，明年进一步降至约3.1%。

亚细安与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）星期三（9月30日）发布《2026年新加坡年度咨询报告》中，提出上述预测。这比机构6月的预测来得高，但低于8月金融管理局经济师调查预测的5.0%。

对于下一步货币政策，AMRO主管经济师蓬萨潘（Runchana Pongsaparn）在媒体简报会上说，金管局在4月和7月的两次货币政策收紧，都是依赖数据“渐进式正常化”调整，而非剧烈的紧缩周期，料下一步政策依然会取决于通货膨胀和经济增长数据。

机构没有对新元兑美元具体汇率进行预测，但强调比起利率，汇率对新加坡经济影响更为显著。目前国内利率总体稳定并维持宽松金融环境，但如果通胀压力变得更广泛且持续，未来仍有进一步收紧空间。

AMRO预计，新加坡今年整体通胀率升至2.1%，高于2025年的0.9%，随后在2027年回落到1.7%。

报告说：“通胀走高主要受中东冲突引发的全球能源及大宗商品价格上涨推动。随着下半年电价调整，预计还会产生进一步传导效应。不过，得益于新元走强以及针对性补贴措施，潜在通胀压力总体保持可控。”

AI是经济增长主要变数

针对我国经济是否过度依赖AI增长，AMRO首席经济师何东指出，新加坡显著受惠于AI周期，一旦AI投资回落，经济自然有下行风险。

自去年7月以来，AI相关产品贡献新加坡约八成出口增长；从规模上看，过去一年占总出口逾20%。

何东说：“如果全球半导体需求出现类似2022年的大幅放缓，今年增速可能会低至约3%，但仍接近新加坡潜在增长率。”

他因此认为，短期AI周期风险不会削弱新加坡的长期生产力收益；而AMRO预测，这波AI强劲势头至少延续到2027年底。

亚细安内部金融一体化待加强

放眼亚细安，区域一体化尤为重要。何东强调，近20年亚细安内部贸易徘徊在约22%，低于与中日韩之间的贸易增速。

他认为，未来须加强亚细安内部的横向一体化，促进直接投资流动、让生产网络更有效地分布在区域各国，并通过资本市场整合降低企业融资成本。

蓬萨潘也指出，新加坡可凭借资本市场和金融创新优势，推动跨境支付、数码金融、绿色与转型金融，以及区域资本市场互联。

她补充说，证券市场发展计划（EQDP）显著改善中小股的流动性。下一步，可更多支持那些有潜力在亚细安扩张的上市公司，让新加坡在区域贸易与金融一体化中发挥更大作用。