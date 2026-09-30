DFI零售集团拟转让持有的所有美心食品股份，同时接手后者在亚洲市场的星巴克（Starbucks）特许经营权，共涉及1100家星巴克咖啡门店。

DFI零售集团星期三（9月30日）闭市后发布文告说，集团旗下的Hayselton Enterprises Limited已和香港食品公司（Hongkong Caterers）达成有条件买卖协议，拟重组双方在美心及其附属业务中的权益。

美心拟向DFI零售回购其持有的全部股份，除转让星巴克特许经营权外，还将向DFI支付约3亿4000万美元（约4亿3415万新元）的现金对价。

转让交易前，DFI零售集团间接持有美心食品50%的股权，之后香港食品公司将成为美心的唯一股东。该协议还需要获得相关反垄断监管机构的批准、相关第三方批准，以及星巴克和美心其他业务的内部拆分。

除了星巴克咖啡，美心在亚洲还持有元气寿司、Shake Shack和The Cheesecake Factory等餐饮品牌的特许经营权。

这项交易涉及的星巴克特许经营权，覆盖泰国、香港和新加坡等七个亚洲市场，涉及超1100家星巴克咖啡门店的咖啡及饮品业务。

文告指出，该星巴克特许经营权2025年共实现营收将近7亿5000万美元，基础营业利润率为7%；2023年至2025年间营收的复合年增长率（CAGR）为3.5%。

DFI零售集团指出，交易完成后，星巴克特许经营业务将提升集团核心零售业务的营收与营业利润率，并有望通过运营协同效应进一步提升业绩。

DFI零售集团行政总裁贝思哲（Scott Price）说：“星巴克特许经营权业务移交至集团，是我们从投资组合公司转型为专注运营公司，这一战略部署中的关键里程碑。”

文告还指出，预计星巴克特许经营业务将在2028年为集团贡献约9亿美元的营收，而3亿4000万美元的现金对价预料将带来正向现金流。

因此，DFI零售集团还宣布将2027年的股息派发率进一步提升至80%，并寻求其他能提升股东回报的并购机会。

DFI零售集团股价星期三闭市收跌1.54%，报3.19美元。