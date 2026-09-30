世凯联控股（Skylink Holdings）拟发行总额最高达500万元的两年期债券，发行净收益将用于扩大集团信贷业务板块的贷款组合规模。

世凯联控股星期三（9月30日）闭市后发布文告说，这次发行的为非上市、不可转换且不可转让债券，票面年利率为8%，每半年付息一次。

此外，债券将以记名形式发行，面额为25万元；在到期日前，公司与债券持有人均无权选择赎回债券，但可经书面协商一致，按债券本金的100%及所有应计但未付利息提前赎回。

世凯联指出，其分期付款贷款组合规模（hire purchase’s loan book，即“租购”）已从2023财年的2416万元，增长至2026财年的6624万元；若发行债券获得全额认购，世凯联的贷款组合规模，有望在2027财年至2028财年间突破1亿元。

文告还说，集团在2026财年保持了低于0.5%的不良贷款率和2%的逾期率，它的信贷业务开展以来在所有银行合作关系中均未发生过违约。

世凯联总裁沈文德说：“这次融资是为了拓展本集团的信贷业务，该业务依托于我们与银行合作期间保持的稳健信贷记录，以及严格的内部风险评估流程……是我们综合商用车业务生态系统的重要组成部分。”

世凯联控股股价星期三收涨0.51%，报0.199元。