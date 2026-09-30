谢美丽控股（Mary Chia Holdings）星期三（9月30日）闭市后发布文告说，关于债权人Fullink Capital私人有限公司提交清盘申请的相关聆讯已在当天召开，新加坡高等法院指示公司须在14天内将65万1499元的担保款项（Secured Sum）转存至法院。

文告指出，根据法院指示，关于谢美丽控股的无力偿债程序（Insolvency Proceedings）将在担保款项转入法院前暂缓进行，法院在收到后将撤销无力偿债程序；担保款项将由法院保管，直到公司与Fullink Capital之间的诉讼获得全面及最终裁决。

另外，法院还下令谢美丽控股向Fullink Capital支付1万3900元的相关费用支出。

Fullink Capital今年对谢美丽控股发起索偿，要求支付其担保子公司的一笔35万元贷款，及滞纳金和违约利息等其他费用，合计逾90万元。

在谢美丽控股对部分索偿金额提出异议并启动法律程序后，Fullink Capital针对公司及相关方采取法律行动。

文告称，法院这次下令公司转存的担保款项，不代表公司及相关方承认对争议款项承担任何责任，有关争议款项仍有待司法程序作出裁决。

不过，在担保款项存放于法院期间，集团将无法使用转存的逾65万元用于营运资金。“除了法院裁定公司支付的1万3900元的相关费用外，公司目前无法量化有关法律程序产生的财务影响。”

谢美丽控股星期三股价收报0.013元，无涨跌。