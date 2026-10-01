随着年轻一代逐渐累积财富，新加坡多家银行的富裕客户群体呈现年轻化趋势。越来越多年轻客户达到银行较高的资产门槛，晋升为贵宾客户。他们不仅持续累积财富，也比过去更积极通过投资让资金增值。

受访银行指出，Z世代和Y世代已成为重要客户群体，大部分新开户客户来自这两个世代。其中，Z世代晋升财富阶梯的趋势尤其明显。他们更主动关注市场变化和投资机会，并善用数码渠道进行财富管理，以进一步扩大资产规模。

Y世代即千禧一代，指出生于1981年至1996年的人，目前年龄介于30岁至45岁。Z世代则指出生于1997年至2012年的人，目前年龄不到30岁。

在新加坡，客户若要晋升至银行较高端的贵宾客户群，一般须拥有至少35万元资产。不过，不同银行的门槛有所差异，例如汇丰银行的门槛较低，最低为20万元。

华侨银行提供给《联合早报》的数据显示，2026年上半年，晋升至宏富理财（Premier Banking）或宏富理财私人客户（OCBC Premier Private Client）的30岁以下Z世代客户人数同比增加近50%；晋升至这两个高资产客户群体的30多岁千禧一代客户人数，同期增加近40%。

华侨银行宏富理财的最低资产门槛为35万元；宏富理财私人客户则须存入或投资至少150万元新资金。

与此同时，大华银行受询时指出，Z世代和Y世代是银行的重要客户群，其中新开户客户中，每四人就有三人来自这两个世代。在新加入尊享理财（Privilege Banking）的客户中，超过三分之一来自Z世代或Y世代。大华银行尊享理财客户每月最低所需的现金存款或投资余额为35万元。

汇丰新加坡国际财富管理及卓越理财业务主管阿查里亚（Ashmita Acharya）受访时指出，过去两年，银行25岁至35岁年轻卓越理财（HSBC Premier）客户人数出现两位数同比增长。

与此同时，这批年轻客户将可投资资产配置于财富管理产品的比率也显著提高，其中以单位信托和股票的增幅最为明显。汇丰卓越理财客户的户头余额最低须达到20万元。

星展银行稍早前透露，今年上半年，从星展零售客户转至星展丰盛理财（DBS Treasures）的千禧一代客户人数，较去年同期增加两倍。客户须在星展维持至少35万元的存款或投资，才能成为丰盛理财客户。

华侨银行：Z世代财富增长最为明显

华侨银行分类管理部董事总经理陈淑珊受访时指出，各年龄层客户沿着财富阶梯晋升的情况都在增加，其中以Z世代的增幅最为明显。

除了客户人数增加，年轻客户所持的资产管理规模（AUM）也有所增长。华侨银行数据显示，2026年上半年，银行关系获提升的Z世代客户平均资产管理规模同比增加约6%，略高于30多岁和40多岁千禧世代客户约5%的增幅。

与此同时，年轻客户也越来越积极投资。陈淑珊说，今年上半年，Z世代通过数码渠道进行的财富交易金额同比增加近120%。其中，贵金属投资金额增幅最为显著，今年上半年达到去年同期的近12倍。

她指出，年轻富裕客户在财富累积方面更加有规划，并通过多元渠道扩大财富，包括增加储蓄以及获取投资回报。同时，他们也更加密切关注市场动态，以把握潜在的投资机会。

大华银行也观察到类似趋势。银行数据显示，截至今年6月底，Z世代和千禧世代尊享理财客户超过一半的资产已配置于不同投资产品，其中财资产品（treasury products）占投资资产管理规模超过四分之一。

相比整体客户组合，这些年轻客户将较低占比的资金配置在活期、储蓄及定期存款，反映出他们更注重通过投资实现财富增值。

数码渠道成主要财富管理工具

数码化同样是年轻客户财富管理的一大特点。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰受访时说，Z世代是各年龄层中最精通数码科技的一群。他们进行的单位信托交易中，超过90%通过数码渠道完成，在所有年龄层中占比最高。

她说：“因此，对这个年龄层而言，金融知识至关重要。我们的重点是帮助他们建立良好的理财习惯，为日后实现财务目标打好基础。”

不过，数码化并不意味着年轻客户对专业咨询的需求下降。

星展丰盛理财部主管莫川苇指出，千禧世代财富增加正在改变财富管理的方式。年轻客户希望拥有更多选择和掌控权的同时，也重视在投资、购房、家庭规划和退休等影响长期生活的决定上获得个人指导。