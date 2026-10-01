由远东机构发展的核心中央区永久地契项目舍靓苑（The Serra Residences）星期五（10月2日）开始预览、10月16日开售。

舍靓苑前身是拥有51个单位的大雅花园（Pastoral View），由远东机构于2010年通过集售，连同毗邻百胜路（Bassein Road）11号地段一起购入，后者一直空置，将是舍靓苑展厅的所在地。

占地5万1396平方英尺的舍靓苑建有一栋28层的住宅楼，提供两卧房配书房至五卧房单位，以及两个顶楼单位供选择。单位面积介于710平方英尺至2669平方英尺，单位总数为133个。

项目预计2030年第四季可获临时入伙准证（TOP）。

舍靓苑是核心中央区今年推出的两个新永久地契项目之一。另一个是今年年初开售、位于核心商业区的综合项目铂海峰（Newport Residences）。

舍靓苑也是诺维娜区内第一个采纳统一建筑楼面面积测量方式和定义（GFA harmonisation）的项目，这意味着买家只对可用居住面积买单。

平均起步价或在每平方英尺3400元左右

远东机构尚未公布价格范围。博纳产业总裁冯景祥根据核心中央区平均房价预估，舍靓苑平均起步价会在每平方英尺3400元左右。

他指出，相对整个新私宅市场，核心中央区私宅的销售量虽小，但稳步增加，占比从2024年首八个月的8.5%，增加至今年前八个月的20.4%。

目前核心中央区高档私宅的新单位库存剩132个单位，而地价则节节攀升，未来区内的新房尺价有机会破3500元。

远东机构首席运营官苏丽茜说，舍靓苑拥有规模更大项目的配套设施。“我们将每套住宅都建在高于路面四层以上，以最大限度地保障隐私，并预留空间建造一个50米的标准泳池、标准尺寸的网球场和穿插在住宅楼之间的花园。”

舍靓苑距离诺维娜地铁站八分钟步行时间，2公里内有圣若瑟书院附小、巴克路英华小学、英华学校（附小）和宏文学校。

远东机构在诺维娜区有多个发展项目。2002年建造了诺维娜医疗中心（Novena Medical Centre）和Square 2。其他项目包括Strata和Miro私宅项目，以及豪亚酒店（Oasia Hotel）等。