星狮地产（Frasers Property）将与三菱地所（Mitsubishi Estate）合作，重建华丽坊（Valley Point）和新加坡辉盛阁国际公寓（Fraser Suites Singapore），打造临新加坡河的豪华综合项目。

两家公司星期三（9月30日）晚间发联合文告宣布，已成立合资公司，持股比率为51%和49%。

据文告，这幅位于第10区里峇峇利路（River Valley Road）的地块，是999年地契，剩余约852年。

地段将发展成包括约407个豪华住宅单位与空中别墅、184个单位的酒店式公寓新加坡辉盛阁国际公寓，还包含餐饮、零售和生活方式设施。

项目预计2027年启动，2031年竣工。华丽坊和新加坡辉盛阁国际公寓，都将在2027年3月31日起停止营业。

星狮地产新加坡首席执行官孙素玲说，重建计划体现集团充分释放这处历史悠久黄金地段的最大价值。这也是星狮地产与三菱地所继加冷弄（Kallang Close）合作后，再次携手。

这幅地段与星狮地产的渊源可追溯至1877年，当时曾是星狮集团（Fraser and Neave）在东南亚首个汽水装罐设施所在地；随后在1998年转型成为集团旗下首个面向长住需求的酒店式公寓。

新项目步行约八分钟可抵达大世界地铁站，驾车约七分钟可到中央商业区和乌节路。

星狮地产股价星期三收报0.97元，无涨跌。