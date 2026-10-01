美国星期三（9月30日）公布的通胀数据低于市场预期，一度提振股市并使10月加息预期降温，但美债收益率随后回升，大盘在收市前转弱。

美股三大指数全天走势分化。标普500指数下滑0.25%，道琼斯工业指数也跌0.86%；纳斯达克指数则在科技股支撑下上扬0.24%，美光科技强劲业绩提振板块。

新加坡海峡时报指数星期三高开低走，至闭市下跌0.68%或38.96点，收报5675.88点。

油价在星期三上涨1.2%后，在亚洲早盘交易中逼近每桶90美元。

尽管美国通胀担忧缓解，降低美国联邦储备局再次加息的可能，但华尔街股市走势表明市场对股市缺乏信心。投资者正在权衡，经历动荡的一个月后，股市能否恢复上涨势头，或是面临更大幅度的回调。

以下是星期四（10月1日）可关注的股票：

1）星狮地产（Frasers Property）将与三菱地所（Mitsubishi Estate）合作，重建华丽坊（Valley Point）和新加坡辉盛阁国际公寓（Fraser Suites Singapore），打造临新加坡河的豪华综合项目。

项目将包括约407个豪华住宅单位与空中别墅、184个单位的酒店式公寓新加坡辉盛阁国际公寓，还包含餐饮、零售和生活方式设施，预计2027年启动，2031年竣工。

星狮地产股价星期三收报0.97元，无涨跌。

2）合乐屋控股（Coliwoo Holdings）将里峇峇利路（River Valley Road）两处共居房地产子公司，出售给清峰建筑（Qing Feng Construction），并回租三年继续以合乐屋品牌营运，交易总对价4580万元。

合乐屋股价星期三收于0.42元，下跌3.45%。

3）胜捷企业（Centurion）的澳大利亚合资公司以2500万澳元（约2230万新元），收购南澳阿德莱德六幅地块，拟议发展为包含特定用途学生宿舍（PBSA）在内的混合用途住宿项目。

胜捷企业股价星期三下跌1.4%，闭市报1.4元。

4）谢美丽控股（Mary Chia Holdings）星期三闭市后发布文告说，关于债权人Fullink Capital私人有限公司提交清盘申请的相关聆讯已在当天召开，新加坡高等法院指示公司须在14天内将65万1499元的担保款项（Secured Sum）转存至法院。

谢美丽控股星期三股价收报0.013元，无涨跌。

5）世凯联控股（Skylink Holdings）拟发行总额最高达500万元的两年期债券，发行净收益将用于扩大集团信贷业务板块的贷款组合规模。这次发行的为非上市、不可转换且不可转让债券，票面年利率为8%，每半年付息一次。

世凯联控股股价星期三收涨0.51%，报0.199元。

6）ESR房地产投资信托（ESR REIT）以3200万元价格，把先驱路30号（30 Pioneer Road）货仓卖给锦佳集团（GKE Corporation），交易预计在2026年第四季完成。

ESR房地产投资信托星期三股价下跌0.48%，闭市报2.08元；锦佳集团股价收平于6.3分。

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