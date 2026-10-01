新加坡股市近来走势强劲，吸引不少年轻投资者入场。华侨证券（OCBC Securities）说，它平台上的活跃年轻投资者人数截至2026年9月30日已同比增超20%，超过整体投资者群体的增幅。

根据华侨证券星期四（10月1日）发布数据，这些过去六个月内至少在新加坡或海外市场交易过一次，且年龄在30岁以下的投资者群体，在他们平台上的总交易量截至今年9月底也同比上升近60%。

另外，华侨银行还宣布将永久取消在新加坡交易所（SGX）在线交易的最低佣金要求，从10月5日起生效，以进一步降低平台投资者参与新加坡股市的资金门槛。

文告显示，通过股票经纪协助交易的现有佣金结构保持不变；但华侨证券称，他们超过95%的年轻投资者仅会通过在线渠道交易股票。

华侨证券说，此举是为了配合新交所调整最低交易股数正式生效。10月5日起，投资者买卖本地股价超过10元的股票时，最低交易股数将减少至10股；股价超过100元的则降至一股。

华侨证券认为，年轻投资者倾向于逐步构建投资组合，而不是攒足够多钱再进行投资，他们也更青睐价格更低的股票：“这意味着年轻投资者的交易频率较高，因此投资门槛和交易成本，也成了他们考量的重要因素。”