星展集团（DBS）星期四（10月1日）盘前宣布，委任班纳吉（Gautam Banerjee）为集团和星展银行独立非执行董事。

班纳吉在专业服务、企业治理和战略领导方面有数十年经验，目前是黑石新加坡（Blackstone Singapore）主席。

此前他曾在普华永道（PwC）工作超过30年，其中九年担任普华永道新加坡执行主席，并于2012年12月退休。

班纳吉现在也是新电信（Singtel）和新加坡政府投资公司（GIC）董事。

过去，他还曾担任多家大型公司和机构董事，包括新加坡航空公司（Singapore Airlines）、印度亿万富翁皮拉马尔（Ajay Piramal）掌管的Piramal Enterprises，以及新加坡国防科技局（DSTA）；也曾出任社会及家庭发展部设立的新加坡社会企业中心（raiSE）的主席。

延伸阅读 星展集团据报为主席佘林发制定接班计划 星展委任罗中恒加入集团和银行董事会

星展主席佘林发在星期四发布的文告中，对班纳吉的加入表示欢迎。他指出，班纳吉长期为企业提供咨询，并在多家大型机构董事会任职；职业生涯中，在公司治理、风险监督，以及长期价值创造方面积累了深厚专业经验。

“随着星展在日益复杂的经营环境中前行，并实现可持续增长，他的加入将进一步增强星展董事会的实力。”