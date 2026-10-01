受政策资金注入的推动，中小型股有望迎来追赶大盘的重估契机。

新加坡金融管理局9月29日宣布为第三批五家证券市场发展计划（EQDP）资产管理公司配置14亿5000万元。国际投行摩根大通（J.P. Morgan）在星期四（10月1日）发表的策略报告中指出，此举体现了政府提升本地股市流动性与投资者信心的一贯决心。

摩根大通重申，新加坡股票为其在亚细安市场中的首选，并维持海峡时报指数未来12个月的基本目标价在6500点。

摩根大通研究团队分析指出，随着此前大型蓝筹股估值修复，EQDP第三批资金的部署预计将更加偏向中小型股，符合提升市场整体健康度的发展战略。

报告测算，假设新分配资金中有30%投向中小型股，新加坡市场预计将迎来约4亿3500万元的资金流入。这一数额相当于新交所iEdge Next 50指数（SGN50N）日均成交额（ADTV）的两倍。

统计显示，iEdge Next 50指数今年以来的表现落后海指约25%，目前该指数的12个月未来的市盈率（forward P/E） 约为16倍，已与海指估值水平相当。摩根大通认为，资产负债表健康、盈利具韧性且对利率敏感度较低的中小型股，将成为这波资本重新配置的主要受益者。

摩根大通看好新加坡股市长期回报

针对全球宏观环境，报告提到，在居高不下的全球债券收益率、能源价格波动以及强劲美元等因素交织下，许多新兴市场与亚洲经济体的增长前景受压。相较之下，新加坡拥有强劲的政策缓冲空间与稳健的财政基础，进一步加强本地作为避险资产集聚地的竞争优势。

摩根大通认为，随着市场改革深化以及企业价值释放（Value-Unlock）计划的持续推进，新加坡股市的长期估值与股东回报率将继续得到支撑。

其推荐的首选股，包括星展集团（DBS）、冬海集团（Sea）、新电信（Singtel）、新交所（SGX）、吉宝公司（Keppel）、凯德投资 （CapitaLand Investment）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）以及创业公司（Venture Corp） 。