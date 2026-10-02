距新加坡一级方程式（F1）大奖赛还剩一周，数据显示，赛事周机票、酒店预订量同比下滑。业者指出，本届赛事时间与中国黄金周假期错开，加上时隔九年回归的马来西亚雪邦站在新加坡站前一周举行，或分流观赛人群。

旅游营销和数据平台Sojern的数据显示，截至9月初，F1赛事周前往新加坡的机票预订量，比去年赛事周减少22.92%。

分区域来看，来自亚太地区的赛事周机票预订量同比减少22.70%，欧洲、中东及非洲地区减少18.70%；美国和加拿大则增加9.01%。

来自中国大陆的机票预订量同比少约18%。Sojern国际目的地业务董事总经理史密斯（Stewart Smith）说，2025年中国国庆黄金周与新加坡赛事周重叠，2026年则错开。他认为，日期不同是中国大陆客源减少的主要原因之一。

去年的赛事是10月3日至5日举行，今年是10月9日至11日。

不过，日本预订量增加近23%，是今年增长最明显的市场；泰国增加21.21%，涨幅第二大。

其他市场中，台湾、韩国、澳大利亚和英国的预订量分别少14.04%、14.63%、18.31%和16.77%。

酒店订房率同比下跌

酒店数据分析机构STR数据显示，截至9月21日，赛事长周末的订房率比去年同一预订阶段低约14%。细分来看，圣淘沙和滨海湾两个区域的酒店订房率分别下降约25%和10%。

STR亚太区副总裁叶朋勤（Jesper Palmqvist）指出，截至今年4月中旬的酒店预订势头与2025年相若，但此后预订增幅有所放缓，可能是因为中东局势发展带来的不确定性。

他说，航空运力、旅游意愿和游客消费模式等更广泛的经济与旅游因素，也会影响赛事表现，不能单凭酒店数据评估赛事带来的整体经济影响。

主办方：预计门票赛事前售罄

不过，新加坡大奖赛主办方回复《联合早报》询问时说，2026年新加坡大奖赛的门票销售表现强劲，多个票种已经售罄，预计门票在赛事周末前全部售出。

新加坡旅游局体育旅游署长朱丽莲受访时表示，目前没有2026年赛事的具体访客预测，但新加坡赛事一直是吸引国际游客的重要活动，海外游客占所有赛事观众的比率一直超过40%。

观众来自多个主要市场，包括澳大利亚和英国等拥有庞大赛车迷群体的国家，以及印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等邻近市场。中国游客也是新加坡F1赛事海外观众的主要来源市场之一，排在前15。

她说，与过去的F1赛事周末一样，预计这段期间住宿需求将保持旺盛，对酒店入住率带来正面影响。

受中东局势影响，原定4月中旬举行的海湾航空巴林F1赛事，改到10月2日至4日在马来西亚雪邦举行，正好与中国10月1日至7日的国庆黄金周重叠。

新加坡继续吸引高端旅客和企业客户

史密斯说，部分区域车迷可能连续观看雪邦和新加坡两站赛事，也有人因雪邦站时隔九年回归而选择到马来西亚观赛。

叶朋勤说，雪邦站票价整体较低，较适合注重价格的东南亚车迷。不过，两站票种和座位等级不同，具体价格差距不一。他也指出，新加坡站的夜赛和交通便利，继续吸引高端国际旅客和企业客户。

国立大学商学院市场营销系高级讲师萨默尔博士（Samer El-Hajjar）也表示，两场赛事吸引的并非完全相同的客群。许多游客来新加坡不只是为了看比赛，也看重本地的娱乐、酒店、夜生活和城市体验，他们比较的并不只是两场F1赛事，而是两地整体的旅游体验。

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）说，一些国际游客可能把新加坡F1作为东南亚行程的起点，之后再前往泰国、印度尼西亚或马来西亚。虽然部分消费会发生在新加坡以外，但这也可能强化新加坡作为东南亚门户的角色。