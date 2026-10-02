欧洲市场压力推高避险资产需求，使美国国债收益率星期四（10月1日）从24年来的高位回落，美国股指期货在剧烈波动后，收盘时小幅上涨。

星期四标普500指数从两周低点反弹，上扬0.20%，报 7666.48点；道琼斯工业指数收报50926.74点，涨0.04%；纳斯达克综合指数也涨0.04%，报 26871.60点。

新加坡海峡时报指数星期四则小跌0.14%或8.21点，闭市报5667.67点。

星期五亚洲早盘，日本、韩国和台湾的股指期货开盘都走低。

美国向中东增派兵力，加上中国暂停成品油出口，引发全球燃油供应担忧，油价再度涨破每桶100美元。

中东局势或再度升温，投资者正谨慎权衡油价上涨的通胀压力与美联储趋于谨慎的紧缩信号。

以下是星期五（10月2日）可关注的股票：

1.IFS资本（IFS Capital）签署首个7900万元中小微企业贷款证券化计划，以新加坡房地产作抵押。凯德投资（CapitaLand Investment）将认购发行人在首个发行日发行的全部优先票据，星展银行（DBS）为独家安排机构。

IFS资本股价星期四收于0.18元，无涨跌。

2.本地第二上市的中国电动车公司蔚来集团（NIO）今年9月交付了3万7408辆汽车，同比增加7.7%；第三季的交付量则同比增加25.4%至10万9178辆汽车。

蔚来星期四股价闭市报3.46美元，无涨跌。

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