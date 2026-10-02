即日起，大华银行客户可在银行官网，预约隔天或未来10天内的分行服务，从而缩短现场排队等待时间。

大华银行（UOB）星期五（10月2日）发文告说，这项服务适用于新加坡所有分行，每家分行至少有两个柜台用于服务已预约客户。

客户可在官网“分行与自动提款机”（Branches and ATMs）板块下方，找到“预约（book a slot）”入口。预约成功后将收到即时确认电邮。

据文告，客户可线上预约超过25项个人及企业银行服务，包括开户、商业银行解决方案、投资相关服务、银行保函、本票，以及更改账户资料等。

对于可在线完成的项目（例如开户），预约页面也会出现相应链接的提醒，客户可选择自行线上办理，或继续预约到分行。

如果是涉及特定文件要求的复杂业务，分行职员会在预约日前致电提醒，从而缩短办理时间，并减少不必要的重复往返。

据悉，大华银行在今年7月至8月，曾在六家分行试行这项服务，预约客户平均等候时间约七分钟，少于直接到访客户的约15分钟。

试行期间，使用预约服务的客户中，近半数年龄超过50岁。预约需求约一半来自开户、商业方案及投资等咨询服务，另一半为日常银行交易。

大华银行说，作为新加坡首家在全部分行推出线上预约服务的银行，这项服务也能帮助银行更清晰地掌握各网点的高峰时段以及客户服务需求，从而提前优化人员与资源配置，提升客户体验。