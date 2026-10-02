投资与贸易前景伙伴关系（Future of Investment and Trade Partnership，简称FIT-P）迎来斐济成为最新成员。

能源、贸易及工业部星期五（10月2日）发出的文告宣布以上消息。

文告指出，斐济的加入加强了合作伙伴关系成员国的多元和包容性，增加了来自不同地理区域和经济发展阶段的代表性。

斐济外交及对外贸易部长迪托卡说：“斐济很高兴加入。我们期待以切实可行的方式应对共同挑战，支持一个更加开放、包容和具韧性的贸易环境。”

迪托卡指出，作为一个发展中的小岛国，斐济特别重视加强供应链的韧性、扩大市场机会、推动数码贸易以及解决贸易壁垒。“我们看到了合作伙伴关系灵活且务实的合作方式，并对这样的方式表示认可。”

加强供应链韧性与推动数码贸易

根据文告，包括最新成员国斐济，投资与贸易前景伙伴关系目前由20个成员国组成，这些国家都是中小型、依赖贸易的国家，并对开放和公平贸易有着强烈的承诺。

成员国一致致力于推进积极和前瞻性的议程，以应对新出现的挑战，并推动贸易和投资领域的机遇。

文告强调，通过非正式和灵活的方式，成员国合作加强供应链的韧性，推动数码贸易，减少贸易壁垒，并制定应对当下贸易问题的切实可行方案。

成员国期待于2027年初在阿联酋举行第三届投资与贸易前景伙伴关系部长级会议，届时将回顾进展，并推进共同优先事项的合作。