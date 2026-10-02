新加坡家庭财富去年继续增长，人均净金融资产同比增长8.8%，达到19万2840欧元（约29万新元），位列全球第四名，仅次于美国、瑞士和丹麦。

德国金融巨头安联（Allianz）近日发布《2026年全球财富报告》显示，新加坡家庭持有的总金融资产在2025年增长9.1%至1.4万亿欧元，增速快过2024年的8.5%。

这个增幅略高于全球平均的8.6%，但低于亚洲受调查经济体（不包括日本和中国大陆）的9.8%平均水平。

去年，新加坡家庭负债增长7.4%至2699亿欧元，增速低于总金融资产。这使净金融资产总额增长9.5%至约1.1万亿欧元；按人均计算，从2005年的第10名升至第四名，但比去年下跌一位。

净金融资产是家庭总金融资产减去负债后的余额，不包括房地产。

若以未扣除债务的总金融资产计算，新加坡人均资产也排名全球第四名；而如果计入房地产，扣除负债后的金融与房地产资产合计，新加坡人均财富达到37万1790欧元，也居全球第四，排在瑞士、美国和澳大利亚之后。

亚太其他经济体中，台湾人均净金融资产16万4470欧元，排名第五；澳大利亚排名第11；日本位列第14名。此外，韩国和中国大陆分别排第23和第33。

本地家庭证券增长快 但比重偏养老金与存款

从资产类别看，证券是新加坡家庭去年增长最快的金融资产，同比增长12.7%，高于保险和养老金（9.3%），以及存款（6.8%）。

尽管增速快，证券在新加坡家庭投资在组合中，占比仅19.6%，远低于亚洲受调查经济体的平均水平（30.8%），也明显低于全球平均（46.9%）。

新加坡家庭资产仍以保险和养老金为主（47.2%），其次是存款（33.2%）。

经通胀调整后，新加坡金融资产在2025年实际增长8.1%，高于2024年的6.0%。自2019年以来累计实际增长33.3%，低于亚洲39.6%的区域平均增幅，但高于全球平均的22.9%。

全球财富增长依赖市场而非存款

从全球来看，2025年家庭金融资产增长8.6%，达到创纪录的268万4000亿欧元。

全球家庭的证券资产增长12.4%，快于存款（5.7%）以及保险和养老金（5%）；证券占全球金融资产的比重也升到46.9%，达到历史新高。

安联认为，不同资产配置正进一步拉开财富增长差距。估计2025年新增金融财富约五分之四，来自股票、基金等资产估值上升。新增储蓄则减少5.4%。

10%人口掌握85.4%净金融资产

此外，全球财富仍高度集中。2025年全球最富有10%人口，掌握85.4%净金融资产；在新加坡，最富10%人口则持有本地61.4%的净金融资产。

安联预计，随着人工智能带来的收益更多流向资本所有者，未来财富差距可能进一步扩大。今年全球金融资产增长料达9%，主要取决于人工智能驱动的市场表现。