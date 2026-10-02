市场对欧元区的通胀数据与财政前景倍感担忧，令欧元持续走弱。随着欧元兑新元走低，新加坡居民兑换欧元的热度迅速上升。

欧元兑新元星期五（10月2日）跌至近19个月低点，截至傍晚6时21分左右报1.4375新元，今年迄今跌幅为4.78%；兑美元首次跌破1.13，星期五进一步跌至1.1251美元，今年已跌4.23%。

国人兑换欧元需求料持续至第四季度

YouTrip首席运营官林敬康接受《联合早报》采访时说，在欧元10月1日触及17个月低点后（1新元兑0.7欧元），相比1新元兑0.68欧元时，平台上当日兑换欧元的活跃用户数量激增120%。

林敬康说：“1新元兑0.7欧元是一个关键心理关口，每当突破这一水平，用户总会采取行动提前兑换欧元。”

他补充说，受国人年底出游规划推动，平台上的欧元需求自今年9月初就已开始增加，预计这一强劲需求将持续至第四季度。“计划前往欧洲体验节日庆典和圣诞市集的新加坡人会密切关注汇率走势，以锁定有利汇率。”

华侨银行外汇策略师黄经隆受访时说：“近期欧元兑新元下行主要反映欧元的疲软，并非新元走强，但新元的政策背景也有推波助澜的作用。”

黄经隆还说，鉴于近期潜在的物价上行压力，预计新加坡金融管理局（MAS）将在10月进一步收紧政策，略微上调新元名义有效汇率（S$NEER）政策区间的升值坡度。

大华银行高级外汇分析师谢齐雄受访时说，市场上对法国财政状况的担忧仍在发酵，导致法国国债遭到抛售，也进一步加剧欧元跌势。

谢齐雄预计，欧元兑新元还会继续走弱，到2026年第四季维持在1.43的疲软水平。

财政隐忧与通胀升温拖累欧元

分析指出，法国政府一直试图控制债务，但预算赤字仍远高于欧元区的3%上限。

同时，法国当局近期公布的削减开支预算案前景未明，面临着未来选举的高度不确定性。因此，法国国债收益率近几周已飙升至2008年全球金融危机以来的最高水平。

荷兰国际集团（ING）外汇策略师佩索莱（Francesco Pesole）认为，法国的2027年预算案未能解决结构性赤字问题，10年期法国国债与德国基准国债（Bund）利差可能会达到150个基点，令欧元面临实质性的下行风险。

国际评级机构穆迪（Moody’s）星期五说，随着法国总统选举临近，之后可能出现的政治分裂将使法国财政整顿难度上升。

另一方面，欧元区9月份通胀超预期升温，跃升至3.8%；能源成本预计会进一步抬升通胀，欧洲央行或因此面临更大加息压力。

但谢齐雄认为，通胀不确定性加剧，可能会抑制欧洲央行进一步收紧政策的意愿，从而削弱欧元获得的另一重支撑。

星展银行高级货币策略师黄鲳诚指出，欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）的重点仍在于将通胀拉回目标水平，拒绝将法德国债利差扩大定性为欧元区的金融稳定问题。