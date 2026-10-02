特斯拉（Tesla Inc.）公布的第三季销量好于预期，这表明在电动汽车市场面对挑战之际，它的核心业务依然稳健。

彭博社星期五（10月2日）报道，根据星期五发布的一份声明，这家汽车制造商当季在全球交付了48万6532辆汽车。相比之下，彭博汇编的分析师预期平均值为46万3761辆。

此前，特斯拉经历汽车销量下滑和股价疲软的时期，并面对关键中国市场的竞争加剧和美国市场需求低迷的压力。

这个季度销量表现无疑是一大利好。特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）正致力于将特斯拉的业务重心转向人工智能、自动驾驶汽车和人形机器人等面向未来的领域。

公司刚公布的销量数据，较去年第三季的49万7099辆有所下降。去年创纪录的销量主要归因于消费者赶在美国联邦购车补贴取消前抢购。尽管如此，华尔街预计特斯拉今年仍能实现销量的小幅增长，​​从而扭转此前连续两年销量下滑的局面。

在纽约股市星期五开盘至今，特斯拉股价已上涨5.31%，报372.90美元。