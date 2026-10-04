人工智能相关资本开支热潮及金融服务等行业增长，带动企业盈利表现强劲，政府在2026财年首五个月的公司税收入同比大增22.8%，远高于全年预算的7.2%预计增幅。

经济师认为，大幅增长主要反映企业在2025年的盈利表现强劲，人工智能（AI）相关资本开支热潮、制造业及金融服务业增长，都扩大了公司的缴税收入基础。

新加坡统计局网站9月底更新的会计署数据显示，4月至8月这五个月，公司税收达264亿9000万元，已占整个财年预算的七成。同期，整体政府营运收入增长13%，达704亿元，已占财年预算的52%。

根据今年2月发布的预算案，政府预计本财年营运收入和公司税分别增长3%和7.2%。

政府财政年为每年4月至隔年3月底。政府营运收入包括各类税收和收费，数额最高的三项是公司税、个人所得税和消费税，收费包括拥车证相关收费。

这五个月公司税的增幅，仅次于2022至2023财年后疫情时期，当时经济从疫情低潮中复苏。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德指出，这反映了企业在2025年的盈利。

他说，经济在2025年表现好过预期，国内生产总值（GDP）增长5%，制造业增长8.7%。其中，AI资本开支热潮带动半导体、服务器、精密工程及批发贸易等相关行业。

去年，新加坡金融与保险业也增长4.3%，信息与通讯业增长6.1%，批发贸易也对经济增长作出贡献。

陈达德认为，由于缺乏税务局具体数据，无法准确分析公司税来自哪些行业。不过，2026财政预算案原本为2026课税年提供40%的公司税回扣，之后提高至50%，每家公司最高4万元。“在有税务回扣的情况下，公司税收入仍保持强劲增长，更能显示企业缴税收入的增长。”

华侨银行首席经济师林秀心也认为，公司税收入强劲，部分反映了去年制造业，尤其是AI相关产业的表现。不过，金融服务、精密工程甚至建筑业去年也取得良好增长，因此公司税的增长并不只来自AI相关行业。

星展银行高级经济师蔡汉廷指出，2026财年前五个月公司税收入已达全年预算的70.1%，2025财年同期则达到全年预算的66.0%。在公司税收入表现好过预期、近期经济增长预计保持韧性的情况下，他认为政府有空间上调整个财年的公司税收入预算。

印花税大增46.7% 分析：或因高价房产交易和ABSD增加

其他主要税收也表现强劲。

个人所得税前五个月收入为111亿3000万元，同比增12.1%；消费税收入111亿1000万元，增8.3%；印花税37亿1000万元，大增46.7%。

陈达德指出，印花税的增幅尤其值得注意，预算案原本预计全年印花税仅增加1.8%。他认为，这显示资产及房地产交易相关税收的表现明显好于预期。

不过，瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清指出，房地产交易量并没增加。根据市区重建局（URA）资料，今年4月至8月私宅交易量为1万零388宗，低于2025年同期的1万2385宗；同期成交总值也从285亿2000万元降至259亿5000万元。

她解释，平均每宗住宅成交价格从230万元升至250万元，因此每宗交易涉及的印花税更高。

此外，500万元或以上私宅交易宗数，从去年同期的598宗增加至750宗。这类交易中，外国人、永久居民及公司占比增加，他们通常须支付较高的额外买方印花税（ABSD），会推高整体印花税收入。

2026财年财政盈余可超过预算

展望全年，陈达德认为，在各项税收强劲增长推动下，财政收入预算上调的可能性明显增加。“2026年财政预算案是在较弱的经济展望下制定的，而目前政府对经济增长的预期已明显改善。”

华侨银行首席经济师林秀心认为，由于上半年经济增长表现优于预期，加上全球AI相关资本开支加速，贸工部已把全年经济增长预测从原本的2%至4%，上调至4.5%至5.5%。她预计，2026财年的财政盈余或超过原先预算的85亿4000万元（约占国内生产总值1%）。

蔡汉廷说：“这些数据凸显新加坡稳健的公共财政状况和充足的财政缓冲空间。在地缘政治不确定性加剧的时候，这些财政实力仍是新加坡经济的重要支撑，让政府有空间采取逆周期政策，缓冲任何意外的严重冲击。”