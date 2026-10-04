湖畔（Lakeside）地铁站旁的新私宅项目琉森嘉园（Lucerne Grand）开售首周末共卖出350个单位，相当于项目总数的61%，项目的平均尺价为2480元。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究员麦俊荣受访时说，相比一周前开售卖出23个单位的昂宝苑（Amberwood at Holland），琉森嘉园首周末表现主要得益于地理位置及商业配套。

项目发展商城市发展（CDL）星期天（10月4日）发文告称，截至晚上6时，琉森嘉园93%的买家是公民；另有7%为永久居民，主要来自马来西亚、中国和印度。

城市发展总裁郭益智说：“琉森嘉园毗邻湖畔地铁站，靠近裕廊湖区且地理位置优越，将充分受益于新加坡西部地区的持续发展。”

这个99年地契的混合用途项目，由五座17层高的住宅大楼组成，共570个单位；一楼将设有超市、餐饮，以及零售等商业区域；预计2031年12月7日取得临时入伙证（TOP）。

根据文告，该项目定价从两卧房单位（624平方英尺）的149万8000元起步，相当于尺价2401元；三卧房单位（883平方英尺）和四卧房单位（1152平方英尺）的定价，分别起步于198万8000元和278万8000元。

合登亚洲（Huttons）提供数据显示，该项目两卧房单位首周末售出63%，三卧房单位则售出62%。合登亚洲首席执行官叶润明认为，两卧房单位销售相对强劲，可能体现“投资者希望抓住裕廊湖区改造带来的租赁需求”。

瑞联（橙易—宜迪）集团副总裁郭建廷指出，裕廊湖区未来将被打造为市中心以外新加坡最大的综合商业区，“也有望提升周边地区的租赁价值”。

城市发展是在2025年6月通过政府售地计划（GLS），以6亿零800万元购得这幅地块，相当于容积率每平方英尺1132元。

麦俊荣指出，琉森嘉园周边多个大型住宅区的居民人数近60万，有望继续支撑升级住房和自住购房等潜在需求。



他还说，近期新私宅开售鲜少再现此前的近乎售罄盛况，是因为买家更倾向于精挑细选，实际购买力未见明显下降。他补充说，全球利率今年再度上扬，房贷利率也有明显上涨，也令买家三思而后行。