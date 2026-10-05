因新订单流入增长强劲，新加坡私营经济领域在9月份持续扩张，企业也扩大采购力度并继续招聘。同时，本地企业成本压力因供应状况恶化而显著加大，投入通胀出现飙升。

根据标普全球（S&P Global）星期一（10月5日）发布的最新数据，新加坡9月私营经济领域采购经理指数（PMI）维持扩张至58.1，但相对8月的59.4略有放缓。

PMI指数高于50说明经济活动正在扩张，低于50则是萎缩状态。

报告指出，本地商业状况仍表现强劲，需求基础和客户群扩大等因素，共同推动新加坡私营企业9月份订单流入显著增长；其中，以房地产与商业服务业的新订单与商业活动增长最为显著。

另外，本地私营企业因增加采购活动而继续增聘员工，但9月就业增长速度相对8月有所放缓。

但同时，由于采购价格与工资成本涨幅升温，及运输、燃料和原材料等成本上升，新加坡企业整体投入价格通胀在9月攀升至调研历史纪录。

新加坡企业随即上调产出价格以应对日益沉重的成本压力；产出价格涨幅也在9月升至历史高位。

另一方面，本地企业9月积压订单量继续上升；交货时间大幅延长，创下2022年初冠病疫情后时期以来的延期纪录。受访企业普遍将这归咎于国际运输延误、供应和劳动力等受制约等因素。

不过，本地企业对未来一年的商业活动增长保持乐观预期，普遍寄望于市场状况改善、推出新产品及政府举措能推动来年销售增长。

标普全球市场情报经济副总监潘静怡说：“9月份PMI显示需求依然强劲，推动商业活动再度大幅增长……但这种持续扩张态势，加上供应与运输瓶颈导致供应商表现持续恶化，可能会让新加坡通胀水平维持高位。”