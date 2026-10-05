我国数码经济占国内生产总值（GDP）的比重进一步上升，从2024年的占比18.8%，到2025年增至19.3%，对我国经济的贡献为1441亿元。

另外，随着数码化转型进一步深化，新加坡企业对科技人才需求依然强劲、去年，我国科技职位增至22万2200个，取得3.8%的年增长。

资讯通信媒体发展局（IMDA）星期一（10月5日）发布第四份《新加坡数码经济》年报指出，我国2025年数码经济同比增幅达到5.6%，快于同年名义国民生产总值（nominal GDP）的3.1%增速。

资讯通信媒体发展局局长黄子鹏说：“随着企业和从业者在数码化转型中拥抱各种新解决方案，新加坡数码经济持续呈现出令人鼓舞的增长态势。”

报告指出，非资讯通信（Non Information & Communications）领域仍是新加坡数码经济占比提升的主要引擎，在数码经济对整体经济贡献约三分之二，或约国内生产总值的13%，其余的三分之一或国内生产总值6.3%，来自资讯通信领域。

在非资讯与通信领域，金融与保险是新加坡数码经济增长的主力来源，其次为批发贸易和制造业领域。

不过，资讯与通信领域仍是新加坡增长最快的行业之一，虽2025年增速相较上一年的14.2%降至6.1%，但仍是增速第三高的行业，且快于整体经济增长。

另一方面，本地科技从业人数增长最快的职位主要在于人工智能（AI）与数据、网络安全等领域。非资讯通信领域的科技就业增长率为5.3%，高于资讯通信领域的1.8%，说明科技人才需求主要来自非科技行业。

本地科技从业人员的月薪中位数到2025年预计有8000元，比新加坡居民整体月薪中位数的5000元高出60%。

此外，新加坡企业的数码化进程也持续深化。在网络安全、云计算、电子支付、电子商务、数据分析和人工智能等六个主要数码技术中，有96.4%的本地企业到2025年已采用了其中的至少一项，高于上一年的95.1%；平均采用技术也增至2.5项。

另外，新加坡企业的AI采用率也稳步上升，2025年同比涨8.8个百分点至23.5%；中小企业和大型本地企业的AI采用率分别为23.4%和70.4%。

在已采用AI的企业中，有87.6%认为生产力和流程改进都明显受益，44%是成本降低和资源优化。通过生产力提升计划（Productivity Solutions Grant，简称PSG）采用AI赋能的预审批数码化解决方案的中小企业，到2025年则平均节省成本49.5%。

不过，报告也指出，企业员工实际接受培训机会依然不足，有超三分之二的员工同意自己应提升或重新学习AI相关技能，但过去一年里只有36.7%获得相关培训。