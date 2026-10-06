在人工智能（AI）基础设施投资未见明显降温的背景下，总部设于新加坡的数据中心运营商DayOne星期二（10月6日）宣布，已向美国提交首次公开募股（IPO）申请，计划在纳斯达克上市。

此前有消息称DayOne可能考虑在美国和新加坡两地上市，但目前公司仅披露在纳斯达克上市的申请。

DayOne美国时间星期一（5日）向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，公司在截至今年6月底的半年内营收5亿1202万美元（约6亿5500万新元），同比增幅高达238%；净亏8189万美元，前一年同期是净亏1353万美元。

根据文件，这家总部位于新加坡的超大规模数据中心运营商DayOne自2022年成立以来，已在全球10个市场获得总计4.6吉瓦（GW）资源，其中已签约订单（bookings）约为2.3吉瓦，主要来自七家全球超大规模云服务商和科技企业。

目前，公司业务已进驻新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、日本、香港、芬兰和西班牙等市场，横跨亚太和欧洲地区。

据报道，DayOne今年6月完成45亿美元的C轮融资，投资者包括寇图资本管理（Coatue Management）、高瓴资本和印尼投资局等，新投资者仲方资本（Achi Capital Partners）也有参与。

此前也有知情人士向《联合早报》透露，在C轮融资后，中国数据中心运营商万国数据（GDS Holdings）已是Dayone持少数股权的股东。

文件还显示，DayOne此次IPO将由摩根士丹利、摩根大通、美国银行和花旗牵头，预计以“DODC”的股票代码在纳斯达克上市。

彭博新闻报道说，DayOne的上市融资规模可能至多达到50亿美元，估值或约为200亿美元。

另一方面，曾有分析师指出，DayOne能否如传闻也在新加坡上市，是本地IPO市场情绪的关键影响因素。

但DayOne公司此次向美国提交上市申请，未披露关于在新加坡同步上市的消息。新交所（SGX）环球上市板能否吸引更多优质国际企业决心前来挂牌，仍值得观察。

近期新加坡IPO市场也有不少公司筹备上市。防火方案供应商德力祺集团（Deluge Corporation）计划在新交所主板挂牌上市，精密工程公司元续科技（Metasurface Technologies）则准备在凯利板上市。