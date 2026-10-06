新加坡企业付款情况连续第三个季度恶化，按时付款和延迟付款的交易占比都上升至超过40%。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau，简称SCCB）星期二（10月6日）发布报告，透露上述数据。

数据显示，按时付款（prompt payments）比率在第三季升至41.05%，环比增加0.01个百分点，与去年同期相比微降0.01个百分点。

延迟付款（slow payments）比率，较次季上涨0.02个百分点，达到44.47%；同比则上升0.01个百分点。

部分付款（partial payments）比率从14.51%降至14.48%，同比持平。

按时付款是指至少九成账单在约定期限内结清，延迟付款指少于一半账单在约定期限内结清，部分付款则是指有50%至90%账单在期限内支付。

从行业来看，建筑、制造和零售业的延迟付款比率无论环比还是同比均上升，其中制造业的恶化幅度最大；服务业则有所改善，批发业环比下降、与去年第三季比则持平。

制造业中，金属制品制造商的延迟付款比率，比上个季度上升2.11个百分点至35.78%，是增幅最大的细分领域；石油和煤炭产品制造商，以及运输设备制造商，则分别增加1.94和1.24个百分点。

商务信贷资料中心总裁谢慧卿说：“虽然第三季的整体付款情况仅轻微波动，但延迟付款连续三个季度增加，尤其是在制造业和建筑业，显示本地企业持续面对现金流压力。企业在应对宏观经济不确定之际，加强信用风险评估和应收账款管理，对确保长期生存和发展至关重要。”