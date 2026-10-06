拓展黄金交易生态系统引担忧 新港代表：黄金流动性充足
香港和新加坡正在拓展黄金交易生态系统，引发了西方的担忧，认为这将意味着它们直接与伦敦金银市场争夺流动性。 （商业时报）
香港和新加坡的代表星期二（10月6日）在一场贵金属会议上指出，全球黄金市场流动性充足，足以支持新兴亚洲中心与成熟的西方交易中心共同发展。
这两个亚洲金融中心正在拓展黄金交易生态系统，引发了西方的担忧，认为这将意味着它们直接与伦敦金银市场争夺流动性。伦敦金银市场是全球最大的场外交易市场，由伦敦金银市场协会（LBMA）监管。
路透社报道说，这种担忧尤其集中在香港，因为香港与全球最大的金属消费地中国大陆有着密切联系。香港计划于2027年初推出首个黄金中央清算结算系统，并力争在两年内拥有超过2000公吨的黄金存储能力。
香港政府财经事务及库务局局长许正宇在意大利索伦托（Sorrento）举行的伦敦金银市场协会年会上说：“我们将自己定位为超级连接者和超级增值者。
“我们将伦敦金银市场协会的标准及它的国际性与亚洲流动性联系起来。”
与此同时，新加坡本月将启动央行黄金金库服务，并建立场外黄金清算系统。新加坡目前已拥有超过2000公吨的商业金库储存能力。
新加坡金融管理局金融市场发展司司长林靖凯在会上指出，亚洲黄金需求的强劲增长是推动新加坡扩张的主要动力。
他说：“我认为香港和新加坡都清楚，我们并非试图去取代谁，而是希望为亚洲时区的价格发现提供补充。”