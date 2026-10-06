香港和新加坡的代表星期二（10月6日）在一场贵金属会议上指出，全球黄金市场流动性充足，足以支持新兴亚洲中心与成熟的西方交易中心共同发展。

这两个亚洲金融中心正在拓展黄金交易生态系统，引发了西方的担忧，认为这将意味着它们直接与伦敦金银市场争夺流动性。伦敦金银市场是全球最大的场外交易市场，由伦敦金银市场协​​会（LBMA）监管。

路透社报道说，这种担忧尤其集中在香港，因为香港与全球最大的金属消费地中国大陆有着密切联系。香港计划于2027年初推出首个黄金中央清算结算系统，并力争在两年内拥有超过2000公吨的黄金存储能力。

香港政府财经事务及库务局局长许正宇在意大利索伦托（Sorrento）举行的伦敦金银市场协​​会年会上说：“我们将自己定位为超级连接者和超级增值者。

“我们将伦敦金银市场协​​会的标准及它的国际性与亚洲流动性联系起来。”

与此同时，新加坡本月将启动央行黄金金库服务，并建立场外黄金清算系统。新加坡目前已拥有超过2000公吨的商业金库储存能力。

新加坡金融管理局金融市场发展司司长林靖凯在会上指出，亚洲黄金需求的强劲增长是推动新加坡扩张的主要动力。

他说：“我认为香港和新加坡都清楚，我们并非试图去取代谁，而是希望为亚洲时区的价格发现提供补充。”