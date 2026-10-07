韩国美妆与医药代工巨头科玛控股（Kolmar Holdings）旗下的生物医学子公司NEXT&BIO星期三（10月7日）宣布，将扩大在新加坡的研发运营规模，并深化与新国大癌症科学研究所的合作。

NEXT&BIO的研究与产品聚焦类器官（organoid）技术在治疗癌症领域的应用，通过建立癌症患者来源的类器官库，在体外模拟患者肿瘤的生物学特征和药物反应，为癌症精准医疗、药物筛选和研发等提供支持。

文告说，NEXT&BIO是在2025年8月与新加坡国立大学属下的新加坡癌症科学研究所（Cancer Science Institute of Singapore）成立学术联合研究实验室，随后成立新加坡子公司。

在新加坡经济发展局（EDB）的支持下，NEXT&BIO如今计划进一步扩充新加坡研发团队，吸纳研发、实验室运营和业务拓展等领域的专业人才。

公司说：“之所以选择新加坡作为战略基地，主要是看重它强大的生物医药研究生态系统、专业人才资源、与全球制药公司的紧密联系，以及多元化的亚洲人口结构等因素。”

NEXT&BIO没有透露具体招聘计划人数和相关投资金额。

经发局国际企业发展司司长苏浩云说，NEXT&BIO的新投资不仅将创造新的研发就业机会，还将通过与国大等合作伙伴的协作，“增强我们在精准医疗领域的生物医学研究能力”。