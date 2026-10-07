今年以来走势强劲的新加坡银行股，星期三（10月7日）全体下跌，华侨银行（OCBC）更是大跌接近6%，一天市值蒸发70亿元。

市场人士认为，这可能源于花旗研究星期三早上发布的一份报告。报告把华侨银行的评级从“中性”（neutral）下调至“卖出”，目标价定为27.50元，远低于华侨银行前一个交易日的闭市价。

花旗预计，进入第三季，华侨银行的盈利同比将保持平稳，这将削弱市场对盈利增长的乐观预期。

华侨盘中一度下挫6.5%，收盘跌5.9%至30.3元，全场成交额8亿3132万元，远超排第二的星展集团的4亿5560万元。

华侨的疲弱表现也拖累了另两只银行股。星展跌1.36%至77.49元，大华银行跌2.93%至42.44元。

花旗维持对星展的买入评级和大华的卖出评级，根据相对估值和市场定位，在大华和华侨之间更看好大华。

根据花旗网站上的信息，花旗研究与集团银行及市场业务分开运作，为机构投资者和财富管理客户提供独立研究服务。由于花旗研究客户以机构投资者为主，意味着研究报告带来市场影响一般较大。

多数分析师仍看好华侨银行和本地银行股

不过市场分析师多数仍看好华侨和本地银行股，认为虽然估值已不便宜，但也不算过高，接下来利率走高会带来动力。

根据彭博社收集的资料，20名分析师中10人推荐买入星展，10人建议持守；华侨评级则是10个买入、六个持守和三个卖出；大华则有四个买入、14个持守和一个卖出。

兴业银行（RHB）同在星期三发布报告，就表示看好银行股，给予行业“增持”评级，尤其看好华侨银行，给出33.7元的目标价。报告说，首选华侨银行是因为看好它的整体资产负债表实力以及盈利增长势头。

报告也说，基准利率走高，可能为新加坡银行的营运收入带来另一个增长动力。过去几个季度，银行收入增长主要得益于非利息收入。

三个月新元隔夜利率（SORA）预计年底达1.32%，若美国联邦储备局今年再加息两次，甚至可能升至1.50%。

兴业银行认为，华侨和大华银行从利率上升中获益更多。华侨的净利息收入对利率变动较敏感，大华银行则有约80%贷款为浮动利率，因此两家的净利息收益率（NIM）展望获上调。相比之下，星展因美元和新元利率敞口及对冲仓位不同，加上约三分之一商业贷款为固定利率，受惠程度较有限。

兴业给予星展和大华81.2元和47.6元的目标价。

三家银行下来公布季度表现预料维持强劲

辉立证券研究投资经理谭鉫澄接受《联合早报》访问时说，银行股估值不再便宜，股息率已降至约3%至4%。不过他认为，银行股目前估值还不是过高，毕竟它们的盈利创新高，财富管理收入也表现强劲。

“但股价过去容易通过估值重估取得上涨的阶段已经结束，银行股下来若要进一步上涨，要更多依靠盈利增长。”

谭鉫澄预计，三家银行在11月初公布业绩时，仍会取得强劲的季度表现。贷款增长预计约10%，强劲的财富管理费用收入将抵消净利息收益率趋于稳定的影响。

他给星展85元的目标价，华侨银行33.20元，大华银行43元。