地缘政治局势与宏观经济瞬息万变之际，星展集团总裁陈淑珊坦言，如今企业对于首席执行官的要求较以往严格许多，同时，星展也已为“最坏情况”做好准备。

陈淑珊星期三（10月7日）在新加坡举办的福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）的一场讨论会上指出，当前市场的变化速度和波动性，均比10年前高得多。

“10年前，我们很少看见这种程度的利率波动、关税壁垒，也不会预见战争接踵而来。”

她说，虽然星展无法改变外部环境，但可透过一系列的压力测试，来增强企业风险抵御能力。

她同时透露，星展已针对最坏情况做好准备。例如，当贸易、货币、晶片等技术均进一步被“武器化”，损害全球经济时，星展的业务会遭受怎么样的影响。

“我们须提前拟定声明，向客户与员工阐述公司的处境和应对方案。同时，我们也必须准备好备用方案，确保星展在挑战重重的环境下，依然能继续生存。”

她总结，星展的应对之道为持续沟通与保持敏捷，这也意味着，首席执行官面对的要求清单，要比此前长了许多。