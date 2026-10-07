金融机构即便采用第三方开发、运营或提供的人工智能（AI），也须承担主要责任，包括可能对利益相关方造成的影响，以及确保机构遵守相关监管要求。

此外，金融机构应从第三方供应商获得充分保障，评估第三方AI是否适用于预期用途，并在出现实际限制或保障不足时，采取补偿性管控措施。

如果金融机构无法将第三方AI的风险控制在风险承受范围内，就应考虑限制、暂停，或更换第三方AI服务。

新加坡金融管理局在星期三（10月7日）发布的《人工智能风险管理指引》中，明确这一要求。

金管局在文告中指出，这份指引适用于所有金融机构和所有形式的AI技术，旨在支持新加坡金融业负责任地采用人工智能，同时允许金融机构根据自身风险状况调整应对方法。

这份指引从2027年10月7日起生效，并分两个阶段实施。

第一阶段是2027年10月7日起，金融机构须达到指引中第三节和第四节的预期目标，主要包括：明确划分董事会和高级管理层对AI风险监督责任；同时，确保AI风险管理框架涵盖识别、建立，以及评估AI风险重要性的关键系统、政策和程序。

第二阶段，则要求金融机构在2028年10月7日前，达成指引中第五节和第六节的目标。这包括前文提及的第三方AI责任归属，此外还要对AI整个生命周期进行风险管控，比如数据管理、透明度与可解释性、公平性、人工监督、评估与测试、网络安全等；同时还须配备足够的人员能力和技术基础设施。

金管局是在2025年11月，通过公开咨询与意见收集后，制定了这份指引。当局计划在2027年，进一步向金融业者征询关于AI智能体（AI Agent）的补充指导意见。