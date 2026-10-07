加密货币市场进入熊市一年有余，加密业者与投资者开始展望由传统金融主导的资产代币化浪潮，能为这个市场带来增量资金，推动加密货币重回牛市。

全球加密货币业者本周在新加坡出席一年一度的TOKEN2049大会，有与会业者认为，加密货币市场可能已在今年8月触底，有望迎来新一轮牛市。

美国加密货币公司BitMine主席与Fundstrat研究主管李汤姆（Tom Lee，译音）星期三（10月7日）在大会上演讲时说，传统金融机构主导的代币化进程会是此轮牛市的主要推力。

随着贝莱德（BlackRock）和摩根大通等金融机构入场，将各类资产在区块链上进行代币化，或能给加密货币市场注入新的流动性。代币化是指将现实中的资产或传统金融资产的权益，以代币形式记录在区块链或分布式账本上。

除了贝莱德等国际资管机构，星展、华侨和大华等三家新加坡银行，也在今年9月成功通过环球银行金融电信协会（SWIFT）区块链账本的代币化存款，完成新元境内实时交易。

李汤姆进一步说，代际财富转移趋势和人工智能（AI）应用中的结算场景，也有望成为下一轮加密货币牛市的主要推力。

“随着婴儿潮世代（一般指1946年至1964年间出生的人）将财富传承给千禧世代（一般指1981年至1996年间出生的人），资产配置可能从债券转向股票或加密货币。”

至于AI应用，李汤姆认为，AI智能体（AI Agents）应用将具备持有和使用资金的能力，而加密货币钱包或会是最容易被采纳的渠道。

然而，加密货币当前走势还比较脆弱。根据CoinMarketCap数据，比特币价格星期三持续走弱，截至晚间7时左右已下跌2.89%，报8万3690美元，远低于一年多前的12万美元（约15万3662新元）巅峰。