美国住房抵押贷款利率（房贷利率）连续第七周攀升，达到近三年来的最高水平，进一步加剧了购房负担能力问题。

彭博社报道说，根据抵押贷款银行家协会（Mortgage Bankers Association，简称MBA）星期三（10月7日）发布的数据，在截至10月2日的一周内，30年期固定抵押贷款的合约利率上升了19个基点，达到7.49%，创下2023年11月以来的最高水平。这个利率在过去三周内上涨了约0.5个百分点，创下2023年初以来的最快涨速。

自从伊朗战争爆发以来，能源成本和整体通货膨胀不断攀升，推高了10年期美国国债收益率。这个收益率对抵押贷款利率影响巨大，并于星期一触及2002年以来的最高点。高企的房价加上不断上涨的抵押贷款利率，使得美国二手房和新房的销售难以保持增长势头。

衡量贷款申请情况的MBA购房贷款申请指数（MBA Purchase Index）上周环比下降2.1%，跌至一年多来的最低水平。MBA房贷再融资申请指数（MBA Mortgage Refinance Index）上周环比下跌7.5%，延续自8月中旬以来的下滑趋势。

这项MBA调查自1990年以来每周进行一次，数据来自抵押贷款银行、商业银行及储蓄机构的反馈。有关数据涵盖了美国超过75%的零售住宅抵押贷款申请。