新加坡金融管理局在截至今年6月底的一年半内，一共向违例金融机构与个人开出2930万7000元的罚款，是发布数据以来最高水平，且比上一次公布数据高出154%，另有19人被定罪。

金管局在星期三（10月7日）第五次公布执法行动数据，在2025年初至2026年中期间，当局共开出30万7000元的民事罚款和2900万元的销案罚款。

当局共吊销了三家金融机构的相关执照，分别为Xen Capital Asia、太一资本管理（One Heritage Capital Management）和Bsquared Technology（BSQ）。

其中，Xen Capital Asia在金管局的多次提醒下，仍未能提交相关定期报表，并及时通知主要营业地点变更和执行董事辞职等事项，在2025年7月被金管局撤销了资本市场服务（CMS）执照。

太一资本管理是未能在金管局多次提醒下及时提交季度报表，也没能满足资本要求及金管局对其财务状况的审查，于是在2025年10月被撤销CMS执照。

Bsquared则是在金管局开展现场检查时，被发现风险管理实践和利益冲突政策存在重大缺陷，且多次提供虚假或具有误导性的重要信息，因此在今年5月20日被撤销大型支付机构执照（Major Payment Institution License），此后不得在新加坡提供数码付款代币服务。

另外，当局还发出了23份禁令、43份谴责信、150份警告信、38封建议信，以及352次监督提醒。

在这一年半间，金管局一共立案233起，其中有75宗涉及内幕交易、32宗涉及误售或欺诈等不当个人行为，以及31宗涉及违反反洗钱控制措施。当局完成每宗案件调查的平均时间为七个月。

被定罪的19人，主要是因为虚假交易、未持牌从事被监管活动和违反要约文件要求等情形。