新加坡银行股在盈利预期不佳以及套利活动的影响下，大跌超过3%。其中大华银行（UOB）的跌幅一度超过4%。

银行股星期四（10月8日）开盘后便持续下滑，截至早上9时38分，大华银行股价跌至40.61元，跌幅达4.31%；华侨银行（OCBC）下滑3.86%至29.13元。

星展集团（DBS）的跌势较缓和，下跌3.1%至75.09元。

老虎证券市场策略师黄佳仁指出，投资者因为股市分析师下调银行股评级而转为谨慎。

“银行股经历了一轮强劲上涨后，投资者对盈利风险和利空因素可能变得更加敏感。当市场预期被推至高位时，即使是微不足道的负面消息，也足以引发获利回吐。”

他也认为，市场也在质疑新元利率走高，对银行有利的早前看法。这是因为，利率上升虽能提高贷款和新配置资产的收益率，但同时也会推高银行存款及其他融资成本。

“对银行来说，关键不仅在于利率的走向，更在于资产收益率能否跟上资金成本上升的步伐，从而守住净息差水平。”

部分股市分析师星期三（7日）调整银行股的评级，引发投资者抛售潮，华侨银行跌近6%。这股跌势星期四扩大到所有三只股。

花旗研究星期三把华侨银行的评级从“中性”（neutral）下调至“卖出”，目标价定为27.50元，远低于华侨银行前一个交易日的闭市价。

花旗预计，进入第三季，华侨银行的盈利同比将保持平稳，这将削弱市场对盈利增长的乐观预期。

根据彭博社收集的资料，20名分析师中10人推荐买入星展，10人建议持守；华侨评级则是10个买入、六个持守和三个卖出；大华则有四个买入、14个持守和一个卖出。