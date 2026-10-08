又一批与30亿元洗钱案有关的豪宅即将拍卖。在这六个永久地契豪宅当中，价格最高的是银峰（New Futura）的一个单位，要价980万元。

若按照这个价格出售，每平方英尺价格为3642元。

负责这轮拍卖的房地产经纪公司SRI发表文告说，这个四卧房单位的面积为2691平方英尺，适合寻求在黄金住宅区置产的家庭。

在2017年竣工的银峰，共有124个单位。公寓位于利安尼山路（Leonie Hill Road），距离索美塞地铁站约10分钟的步行路程。

同时拍卖的还有豪华公寓项目名筑（Nouvel 18）的五个单位，起拍尺价介于2939元至3558元。这些单位分四种房型，即二卧房加书房、三卧房、三卧房加书房，以及四卧房。

这六个单位的拍卖会将在10月28日下午2时30分，于SRI的世界城办事处举行。

若把这些单位计算在内，至今推出的30亿元洗钱案充公豪宅共达到32间。

名筑的五个单位有四种房型，起拍尺价介于2939元至3558元。（SRI提供）

房地产拍卖行自9月开始拍卖在这起案件中被充公的房地产，预计会超过80个。

其中26个房地产在9月17日和23日拍卖，但只有华利世家（Wallich Residence）和玛庭豪苑（Martin Modern）的共四个单位敲槌售出，总交易价为1628万元。

剩余22个房地产则因竞标价未达保留价或无人出价，而全数流拍。

负责拍卖业务的SRI执行合伙人莫思思说，仍有不少人对剩余六个华利世家和玛庭豪苑单位感兴趣。