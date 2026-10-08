本地银行股出现全面大跌情况并加剧市场情绪的转变，加上亚太股市几乎全面败退，这导致新加坡股市的海峡时报指数星期四（10月8日）进一步猛跌3.49%或195.48点，但守在5400点之上，闭市报5412.96点，跌幅在区域股市当中居前。

海指成份股几乎全面下跌，大盘出现较少见的下跌股数目强势碾压上升股的情况，下跌股与上升股比例接近3比1。

大华银行（UOB）股价星期四大跌5.16%，闭市报42.25元，是跌幅最大的海指成份股，星展集团控股（DBS Group Holdings）和华侨银行（OCBC）的股价也分别下跌4.70%和4.29%，收报73.85元和29.00元。就连非银行股如吉宝公司（Keppel）和新科工程（ST Engineering），也出现接近5%的跌幅。

三家本地银行股星期四的交易量也异常高，而且占全场交易总值的接近60％。星展集团控股的交易量是平时的超过四倍，华侨银行是平时的接近四倍，大华银行是平时的超过两倍。

新加坡银行股的大跌同时交易量大增，带出的是利率上升未必有利银行业绩的问题，并凸显之前市场的过高期望和股价已大涨至高位的情况。

老虎证券（Tiger Brokers）市场策略师黄佳仁说：“关键不仅在于利率的走向，还在于资产收益率能否跟上融资成本上升的步伐，从而捍卫净利息收益率（NIM）。”

他指出，尽管利率上升可以提高贷款及其他资产的收益率，但银行的盈利能力也取决于为存款及其他形式的资金来源所支付的成本水平。

彭博社星期四更是报道说，在摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）警告称长期债券收益率飙升将损害东南亚银行的第三季盈利后，新加坡银行股的抛售潮进一步加剧。

摩根大通分析师莫迪（Harsh Wardhan Modi）星期三指出，长期债券收益率飙升将导致东南亚银行交易账簿的按市值计价（mark-to-market）亏损增加，并冲击银行的资本市场业务活动。在新加坡，资产负债表扩张放缓、存款竞争加剧以及财富管理费率可能回归常态，这些因素或将引发盈利预期下调。

辉立证券研究投资经理胡宇轩接受《联合早报》访问时说，新加坡海峡时报指数受本地三家主要银行拖累，这三家银行的股价均下跌超过4%。此前，分析师下调了对这些银行的评级，理由是即将公布的第三季财报可能显示盈利同比持平且核心一级资本充足率（CET1 ratio）下降，这些因素可能打击市场对增长前景的乐观情绪。

截至星期四下午约5时10分，MSCI亚太指数进一步下跌1.74%。布伦特原油期货价格继续劲涨4.06%，达到每桶104.27美元。首尔、东京、香港和台湾股市分别下跌2.62%、1.42%、1.43%和0.99%，上海和深圳股市分别下跌0.79%和1.63%。东南亚股市全面下跌。

在亚洲星期四交易时段，标普500指数期货和道琼斯指数期货跌幅为0.37%和0.71%，科技权重最高的纳斯达克综指期货则下跌0.58%。早前在星期三，美国股市从历史高位回降，三大股指跌幅在0.22%至0.66%。

胡宇轩指出，韩国KOSPI指数星期四下跌超过2%，主要受三星电子（Samsung Electronics）业绩预告拖累。三星电子预计第三季营业盈利为107.4万亿韩元（约1030亿新元），低于市场普遍预期的约108.67万亿韩元。中国股市表现疲软，这可能归因于“黄金周”假期期间消费数据表现谨慎，从而抑制了中国大陆市场情绪。

新加坡股市星期四整体交易量劲升至17亿2000万股，交易总额大增至42亿元，三只本地银行股占其中的24亿7973万元或高达59%；163只股上升，438只股下跌。30只海指成份股当中，24只股价下跌，四只持平，两只上升。怡和控股（Jardine Matheson Holdings）股价逆势上涨1.14%，闭市报56.56美元，是涨幅最大的海指成份股。

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