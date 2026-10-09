新加坡食品公司百龄麦（Prima）预计2028年迁出岌巴路201号的面粉厂。这个房地产由丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）持有，信托保荐机构丰树产业（Mapletree Investments）正探讨建筑的未来用途，包括研究是否可保留并改作其他用途。

据《商业时报》星期四（10月8日）报道，百龄麦的租约原定2027年4月30日到期，应公司要求延长九个月至2028年1月31日。

百龄麦原本计划在2026年第四季至2027年第一季，把业务迁往裕廊港一处新址。不过，公司受询时拒绝透露是否仍会迁往裕廊，也没有说明迁出岌巴路后会扩大还是缩减新加坡业务。

这个建于1960年代的建筑群坐落在占地24公顷的港湾区（HarbourFront），包括货仓、筒仓、面粉厂和办公楼，总楼面面积超过4万平方公尺。丰树物流信托2005年从保荐机构丰树产业购入这个房地产，当时估价为2650万元。

丰树产业说，集团正研究这个房地产的未来用途，包括保留建筑并改作其他用途的可行性。

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百龄麦1961年成立，在新加坡兴建首家面粉厂。公司1969年上市，2023年由家族私有化，2025年把百龄麦西饼业务出售给梁苑集团，交易金额未披露。