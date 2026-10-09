数码金融生态正迅速发展，资产代币化将通过满足具体商业需求来创造经济价值。但在代币化交易中作为结算资产的各类数码货币，仍须锚定在可信赖的货币体系中，而央行数码货币（Central Bank Digital Currency）将发挥独特作用。

新加坡金融管理局局长谢啇真星期五（10月9日）在欧洲工商管理学院（INSEAD）新加坡亚洲校区的“数码金融未来”（The Future of Digital Finance）活动上发表演讲时，提出了上述看法。

谢啇真说，在代币化资产和数码货币发展的早期阶段，应开始为央行数码货币的发行和使用做好准备：“随着私人数码货币使用规模扩大，最终需要有央行数码货币来维护货币稳定。”

代币化是指将现实中的资产或传统金融资产的权益，以代币形式记录在区块链或分布式账本（distributed ledger）上。

计划用新元批发央行数码货币来结算代币化票据

金管局已开始通过SGD Testnet提供新元批发央行数码货币，并在2025年11月，成功试运星展银行华侨银行大华银行之间的银行间隔夜贷款交易结算。

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谢啇真指出，金管局正在采取下一步措施，使用新元批发央行数码货币来结算代币化的金管局票据；这将提升当局的整合能力，让代币化资产和央行数码货币在通用的基础设施上交易与结算。

另外，当局也已就金管局单一货币稳定币（MAS Single-Currency Stablecoin）框架的立法修正案公开征求意见，拟议框架将为价值稳定和用户保护设定保障措施，包括储备金支持和信息披露，以及跨境相关的应对规则等。

在基础设施层面，谢啇真指出当前分布式账本技术已非常成熟，但预计不同的金融机构和司法管辖区，仍会根据不同需求、市场结构和监管要求，来采用不同的技术和基础设施。

他说：“未来更可能出现的，会是多个账本和平台互相连接的网络互联体系。”

这种发展趋势的挑战则在于，要让不同的系统实现协同运转，并加强互操作性，避免流动性分散，以实施监管和合规要求。

因此，金管局也正与行业伙伴合作，致力于建立通用标准，确保不同网络之间能够互信地进行交互。

谢啇真补充说：“通过推广共同标准和方法，可以为数码金融市场之间更紧密的联系奠定基础。”