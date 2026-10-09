数码金融生态正迅速发展，资产代币化将通过满足具体商业需求来创造经济价值。但在代币化交易中作为结算资产的各类数码货币，仍须锚定在可信赖的货币体系中，而央行数码货币（Central Bank Digital Currency）将发挥独特作用。

新加坡金融管理局局长谢啇真星期五（10月9日）在欧洲工商管理学院（INSEAD）新加坡亚洲校区的“数码金融未来”（The Future of Digital Finance）活动上发表演讲时，提出了上述看法。

谢啇真说，在代币化资产和数码货币发展的早期阶段，应开始为央行数码货币的发行和使用做好准备：“随着私人数码货币使用规模扩大，最终需要有央行数码货币来维护货币稳定。”

代币化是指将现实中的资产或传统金融资产的权益，以代币形式记录在区块链或分布式账本（distributed ledger）上。

计划用新元批发央行数码货币来结算代币化票据

金管局已开始通过SGD Testnet提供新元批发央行数码货币，并在2025年11月，成功试运星展银行、华侨银行和大华银行之间的银行间隔夜贷款交易结算。

谢啇真指出，金管局正在采取下一步措施，使用新元批发央行数码货币来结算代币化的金管局票据；这将提升当局的整合能力，让代币化资产和央行数码货币在通用的基础设施上交易与结算。

另外，当局也已就金管局单一货币稳定币（MAS Single-Currency Stablecoin）框架的立法修正案公开征求意见，拟议框架将为价值稳定和用户保护设定保障措施，包括储备金支持和信息披露，以及跨境相关的应对规则等。

在基础设施层面，谢啇真指出当前分布式账本技术已非常成熟，但预计不同的金融机构和司法管辖区，仍会根据不同需求、市场结构和监管要求，来采用不同的技术和基础设施。



他说：“未来更可能出现的，会是多个账本和平台互相连接的网络互联体系。”

这种发展趋势的挑战则在于，要让不同的系统实现协同运转，并加强互操作性，避免流动性分散，以实施监管和合规要求。

因此，金管局也正与行业伙伴合作，致力于建立通用标准，确保不同网络之间能够互信地进行交互。

谢啇真补充说：“通过推广共同标准和方法，可以为数码金融市场之间更紧密的联系奠定基础。”