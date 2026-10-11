新加坡交易所正积极推进中国A股企业到本地第二上市，相关询问持续不断，但市场人士指出，首批同时在A股和新交所上市的企业（简称“A+S”）何时落地，仍存在不确定性，监管审批进度是其中一项挑战。

新交所大中华区资本市场主管谢采含日前接受《联合早报》访问时透露，目前已有多家市值至少10亿新元的A股企业进入申报和推进阶段，但部分项目仍在等待中国证监会审批。

这些企业主要来自长三角和珠三角，涉及科技、数码基础设施、新能源、先进制造及机器人等领域。

肯尼狄理德律师事务所（Kennedys Law）合伙人李德龙受访时说，今年以来，他已六七次专程前往上海等地，与约12家有意到新加坡第二上市的较大型企业接洽，但至今仍未取得实质进展。

他说，不少公司起初态度积极，部分更具备良好条件，但实际推进后，往往在监管审批环节耗上很长时间，甚至迟迟没有下文。

“从公开法规来看，似乎没有明显障碍，但如果审批迟迟没有阶段性结果，就很难继续推进。”李德龙坦言，他年初时还相对乐观，如今已转为“停下来观望”。

去年12月举行的新中双边合作联合委员会（JCBC）会议上，两国表示支持在上海和深圳证券交易所上市的A股公司到新加坡第二上市。

不过，目前公开披露赴新上市计划的中国A股公司，仍只有海南华铁和无锡德科立。两家公司分别在去年5月和11月宣布筹划赴新上市，但至今尚未挂牌。

据新交所数据，目前在新交所上市的中国大陆企业有68家。若加上来自香港、澳门和台湾的企业，则共达到100家。

中资公司第二上市 中国当局审批超过六个月不稀奇

中资企业赴新加坡第二上市，往往须经过中国当局的审批程序。有熟悉中企第二上市的业者指出，审批等待时间较长并不罕见。

中国银河证券新加坡私人有限公司投资银行总监符祥圣说，公司过去两年协助三家港股公司在新加坡第二上市。他指出，中国企业赴海外第二上市，须经过中国证监会备案和审查，相关流程通常超过六个月，可能增加上市时间表的不确定性和执行风险。

相比之下，新交所对第二上市申请的审批通常需时六至八周。

此外，符祥圣补充说，“A+S”还要考量市场成熟度、估值、投资者需求、市场时机等重要因素。

A股企业赴新上市兴趣仍浓

谢采含认为，不少A股公司对到新加坡第二上市“很积极”。符祥圣也持续观察到“稳定兴趣”，他说“A+S”尤其适合寻求海外融资、提升东南亚知名度的公司。

华侨银行环球投资银行业务部企业融资部总经理钟志坚认为，新加坡可帮助扩大投资者基础和不同资金池。

谢采含则指出，对已布局东南亚的企业而言，新加坡股票也可用于海外融资、换股并购，以及本地员工股权激励。

另一方面，新交所并非坐等企业上门，而是主动接洽潜在上市公司。

谢采含说，目前正在推进的A股企业主要来自长三角和珠三角，行业集中在科技、数码基础设施、新能源、先进制造和机器人等领域，医疗科技也是重点关注的行业。她没有透露目前进入申报阶段的企业数量。

她强调，新交所不会一味追逐热门概念，而更看重企业是否已有实际应用场景和成熟客户群，以及是否计划拓展东南亚市场。

不过，过去部分中国企业在新交所上市后出现治理问题，至今仍令一些投资者心存顾虑。谢采含说，这也促使新交所在筛选潜在上市企业时更加审慎，从初步评估阶段便重点审视企业的商业模式，以及未来五至10年的发展规划。

投资者信任与流动性仍是挑战

辉立证券投资组合经理韩巍博士认为，过去部分“龙筹股”的经历，至今仍影响本地投资者的信心，正如“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。

流动性则是另一道现实关卡。他以电动车制造商蔚来（Nio）为例指出，即使是知名度较高的企业，在新交所的成交量仍然很低，“更遑论知名度不高的公司”。

今年8月底，在本地挂牌近20年的盛融控股宣布计划除牌，原因之一便是本地交易量偏低。

因此，韩巍对“A+S”的发展前景持审慎态度。他认为，短期内这类上市活动或会略有增加，但长期表现仍取决于估值、融资能力及交易活跃度，最终可能达不到预期。

至于新交所须吸引更多成长型和中小型企业的看法，谢采含说，中国中小型股短期内不太可能成为新交所扩充上市企业阵容的主要来源，目前新交所更倾向于从东南亚寻找这类公司。

她也不排除未来与中国推进更多双重上市合作，但强调，“A+S”机制启动至今不足一年，仍需时间发展。