美国以外的贸易占全球贸易的比重，从去年4月2日“解放日关税”宣布时的89%，升至目前的92%。与此同时，亚洲内部贸易日益增加，亚洲贡献全球贸易增长的60%。

星展集团执行总裁陈淑珊星期一（10月12日）在首届星展亚洲前瞻峰会（DBS Asia Future Forward Conference）上致辞时说，凭借供应链、人口和财富增长等结构性优势，尽管关税等因素加剧全球贸易碎片化，亚洲区域内贸易却升至新高。

不过，她指出，债券和股票市场当前都经历剧烈波动，亚洲必须适应这一环境。与此同时，亚洲资本市场虽正崛起，但与美国相比仍有差距。

她说，亚洲国内生产总值（GDP）为38万亿美元（约49万亿新元），高于美国的32万亿美元，但亚洲股市总市值为47万亿美元，低于美国的81万亿美元。

美国市场在吸引全球投资者方面表现出色，目前占全球股市总市值的一半。随着Anthropic、OpenAI等公司首次公开售股（IPO），美国市场的占比还会进一步提高。

陈淑珊补充说，美元在国际支付、贸易结算和储备中占据主导地位。随着代币化发展，美元稳定币可能进一步巩固这一优势。

她指出：“亚洲目前的问题是，我们有不同的货币、货币政策和财政政策，而且许多货币缺乏流动性。相关交易通过无本金交割远期合约进行，无法用于贸易，也无法用于很多其他往来。”

陈淑珊认为，亚洲须进一步开放货币和债券市场。她以中国熊猫债市场为例说，今年发行规模增长超过60%，发行成本低于美元债，为有筹资需求的企业提供值得考虑的选择。

在新加坡，她指出，金融管理局、新加坡交易所与基金管理业者共同推动的证券市场发展计划（EQDP），已为本地股市注入动力。

她说：“关键在于我们如何合作，增强对自身市场和货币的信心，以及如何通过开放，释放亚洲资本市场的流动性，推动市场整合与互联互通。”

各国追求AI自主但仍须合作

谈及贸易与供应链，陈淑珊指出，供应链布局的重点，正从追求成本效率，转向兼顾韧性与安全。

陈淑珊认为，亚洲拥有供应链、科技、人口、经济增长和资本市场等优势，各经济体能够形成互补。但随着地缘政治紧张加剧，各国又希望发展自主人工智能（AI），拥有自给自足的能力，形成“主权悖论”。

她指出，AI供应链仍依赖荷兰的光刻技术、台湾的半导体代工、韩国的存储器，以及亚细安和中国的原材料。“如果我们不合作，AI供应链就会持续受阻。即使希望实现自主，也需要一定程度的贸易合作。”

她因此呼吁，亚洲在保有模型和数据自主权的同时，加强贸易、数码和能源基础设施的互联互通，包括推动亚细安《数码经济框架协定》及区域电网建设。

对于AI应用，陈淑珊强调，亚洲已展现把技术用于企业、机器人、医疗、物流和金融等实际场景的能力，但企业若只是在现有流程上加上AI，所能取得的改善有限。

她将这种做法形容为涂上“AI口红”，指出企业必须重新思考工作方式和流程，才能充分释放AI潜力。

随着AI发展，她也提醒，善用AI的人可能取得更大优势，不会使用的人则可能落后，加剧社会不平等。企业和各界须帮助落后群体掌握这些工具，同时加强治理，为AI智能体设置约束。

提到新加坡，她说，新加坡位于东西方科技交汇处，凭借中立、开放、透明和可预测的环境，吸引企业、人才、资本和贸易，成为值得信赖的枢纽。

“在这个一切都如此动荡的世界里，无聊是好事，对吧？我们喜欢无聊，喜欢可预测。”