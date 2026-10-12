我国首只在本地投保、储存黄金的利安新加坡实物黄金基金（LionGlobal Singapore Physical Gold Fund），第一次完成实物黄金交割。

一名基金投资者赎回基金单位，换取存放于高安全珍品及艺术品储藏中心Le Freeport内的5公斤金条。

华侨银行旗下的利安资金管理公司（Lion Global Investors）星期一（10月12日）发文告公布这项消息。

最低赎回5公斤 价值超过94万元

5公斤黄金等于176.37安士，根据星期一每安士4173.90美元的金价计算，价值约为73万6150美元（约94万2273新元）。

完成必要的核实及结算程序后，存放在Le Freeport金库内的金条获准取出，由保安车运往分销商华侨银行，之后转交给基金单位持有人。

工作人员从金库取出金条后，将金条包装好，随后让保安车运往目的地。（郑一鸣摄）

基金说明书的资料显示，实物黄金赎回必须以整条金条为单位，最低数量为五条，每条重1公斤，因此最低赎回量是5公斤黄金。若赎回的金条介于5公斤至25公斤，可在每年1月、4月、7月和10月的首个交易日申请；赎回25公斤以上，可在任何交易日申请。

申请的过程，须遵守基金条款、分销商要求及最低赎回门槛。

文告说，投资者可透过受监管的基金架构投资实物黄金，同时在符合条款和要求的前提下，提取实物黄金。这反映出新加坡在财富管理、贵金属交易及实物黄金基础设施方面的能力，日益增强。

渣打银行（Standard Chartered）是基金和金条的托管银行。银行亚细安及南亚证券服务区域主管韦尔莱纳（François Verlaine）指出，上述实物黄金交割流程，凸显了价值链中各个环节有效执行的重要性，包括托管、行政管理、黄金交付等。

“它体现了新加坡的金融、贵金属生态系统如何整合各方力量，以支持创新并为投资者提供更多选择。”

利安新加坡实物黄金基金于去年12月推出，是新加坡首只以实物黄金为底层资产，且黄金存放于本地金库的单位信托基金。基金投资于纯度至少达99.5%、由伦敦金银市场协会（LBMA）认可的金条。

基金由华侨银行、MariBank、大东方（Great Eastern）及Singlife负责分销。基金每单位1新元，每年管理费用为0.40%。

眼见全球投资者对黄金的需求节节攀升，新加坡正透过各项措施强化黄金生态系统。

今年3月，国家发展部长、新加坡金融管理局（MAS）副主席徐芳达宣布几个重点发展领域，包括开发与黄金相关的资本市场产品；为金库存储和物流服务加强基础建设；在新加坡建立支持大金条、公斤金条场外交易的安全高效清算系统。

新加坡金融管理局也正在探讨为外国央行、主权机构提供金库存储服务。