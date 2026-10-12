未来两三年内，算力基础设施将持续面临严峻的供应短缺，而人工智能（AI）带来的行业变革，规模将远超互联网时代。

半导体业两大巨头——博通首席执行官陈福阳和英特尔首席执行官陈立武，星期一（10月12日）与星展集团总裁陈淑珊在首届星展亚洲前瞻峰会（DBS Asia Future Forward Conference）上， 就“人工智能领域的下一个万亿美元将来自哪里？”展开讨论。

面对基础设施是否建设过度的疑问，陈福阳指出，未来两年对计算基础设施的需求已远超供给能力。

AI供应短缺至2030年

他表明，算力供应短缺的格局极有可能持续至2029年甚至2030年，关键取决于前沿AI模型向企业与社会扩散的速度。如果部署推进迅速，未来五年的算力需求仍将呈现指数级增长。

陈福阳说：“另一方面，如果扩散速度放缓，或者这些前沿模型持续实现指数级提升存在上限，那么整个趋势可能会放缓。”

他强调，除了晶片需求强劲外，供应链瓶颈正在多点爆发，包括内存、基板，以及土地与电力供应，甚至是资本。

陈福阳补充说，如果人工智能公司Anthropic和OpenAI能够通过部署最新的前沿模型及产品（包括AI个人助理）获得可观收入，它们就肯定会付费，也付得起。

AI影响超越互联网

马来西亚出生、在新加坡受教育的陈立武说：“AI带来的影响比互联网对我们的影响更大。”

陈立武指出，互联网让我们享受到连接的便利，而AI给人们在日常生活和工作场所上带来更大的影响。

他说：“你可以让智能体替你完成一些日常琐碎工作，从而更有效率地做自己能做的事情。而且，因为有更多数据可供处理，你也可以作出更好的预测。我认为，在第一波训练中，我们已经看到了巨大的益处。”

他指出，下一波大浪潮将是推理、智能体AI，并且一路发展到实体AI，预计将对整个半导体行业产生巨大影响。

陈立武认为，未来三年到五年，量子技术将开始成为主流，与其他技术融合在一起。

针对人们对失业或AI风险的焦虑，陈立武透露，大家应从积极角度谈论AI，多展现AI在药物研发、医疗精准诊断，以及教育等领域的正向价值，引导社会理性采纳技术变革。

不过，陈立武也提醒：“当你拥有这么多智能体时，就需要以某种方式监督或引导它们，或者为它们设置护栏。否则，它们就会失控。”

陈立武会后在接受《联合早报》访问时说，企业在应用AI时须高度重视网络安全并设置防护栏，以确保公司数据安全。