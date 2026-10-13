刚落幕的新加坡一级方程式赛车（F1）大奖赛三天赛事，吸引30万1294人次入场，创历来第二高；值得一提的是，其中的高端接待服务（hospitality）入场人数刷新纪录，各路名流齐聚围场（Paddock）。

记者观察到，围场等贵宾区出现了许多企业大亨、银行家、金融业高管、科技业高管、风险投资人和加密货币业者等。

针对这个现象，新加坡赛车总会会长克里希南（Thamodharan Krishnan）接受《联合早报》采访时指出，新加坡的优势在于，企业可以把F1比赛周末跟它们的商务行程结合起来。作为区域商务枢纽，新加坡因此持续吸引国际赞助商、合作伙伴和高端宾客。

在F1赛事周同一周举办的商务大会包括福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）、米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）和加密货币大会TOKEN2049等。

此外，车队赞助商的变化也可作为观察全球新兴行业热度的一个窗口。

赛事工作人员介绍，2026赛季共有三辆官方安全车，轮流调度至24场大奖赛；每个比赛周末有两辆在现场待命。安全车会通过飞机运往下一站，以确保需要时能立即投入使用。工作人员说，这种安排也较具成本效益。安全车在赛道发生事故或出现危险情况时出动，带领车阵减速，待赛道恢复安全后退出。（路透社）

记者观察到，除了传统金融和消费品牌，人工智能（AI）、科技、数码资产和支付企业，也纷纷砸重金在F1赛事投放广告，把公司标识放在赛车显眼的位置，彰显公司实力和对赛车文化的支持，一石二鸟。

高端接待包括什么服务？

F1维修区通道体验（Pit Lane Walk）让宾客近距离观看车队车房，也有机会遇见车手和获车队邀请的名人。运气好的话，车手还会来到粉丝面前互动。图为本赛季争冠热门、马赛地（Mercedes）车手基米·安东内利（Kimi Antonelli）在新加坡大奖赛正赛前为粉丝签名。（白艳琳摄）

高级接待服务还包括专人导览，带宾客参观赛后区域。图为新加坡F1现场由法国香槟品牌酩悦香槟（Moët & Chandon）冠名的冷却室（Cool Down Room）。比赛结束后，前三名车手会先在领奖台旁的冷却室短暂停留、整理并等候，随后登上领奖台接受颁奖并举杯庆祝。仪式后，车手先接受电视采访，再到媒体中心出席赛后新闻发布会。若仔细看，椅面上仍可见水迹。讲解员解释，这是因为车手们才刚刚离开。（甘田摄）

高级接待服务也包括由专人带领的围场导览。导览工作人员会带宾客参观车手赛后将经过的区域，并近距离观摩安全车。赛事工作人员介绍，2026赛季共有三辆官方安全车，在24场大奖赛之间轮流调度，每个比赛周末有两辆在现场待命。安全车在各站之间通过飞机运送，以确保需要时能立即投入使用；工作人员说，这种安排也较具成本效益。安全车会在赛道发生事故或出现危险情况时出动，带领车阵减速，待赛道恢复安全后退出。（甘田摄）

新加坡F1大奖赛的围场俱乐部（Paddock Club）设于车队车房上方，是赛事的高端接待空间。宾客可从专属观景区观看赛车驶过起终点直道，并享用餐饮和饮品。（甘田摄）

高端接待配套带宾客进车房

赛事主办方提供超过11种高端接待配套（hospitality offerings），包括F1围场俱乐部（Paddock Club），以及Sky Suite、TWENTY3、The Green Room等高端包房（hospitality suites）。

俱乐部和包房设有餐饮、酒吧和观赛空间，贵宾可享用由合计拥有30颗米其林星的主厨团队掌厨的高端餐饮，以及香槟、葡萄酒等无限量供应的饮品。

不同包房也会配搭不同活动，例如Sky Suite附设的屋顶露天观景平台，宾客可以在这里观看赛道和城市景观，并享用露天餐饮及饮品。此外，Sky Suite还邀请宾客免费乘坐新加坡摩天观景轮（Singapore Flyer），也可从滨海湾南码头搭乘共享渡轮前往赛道10C码头。

对赛车狂热者来说，部分高端接待配套还包括由专人带领的维修通道体验（Pit Lane Walk），让宾客近距离观看F1赛车、车队车房（garage）及车队人员。此外，部分配套也安排车手问答和幕后导览，还允许宾客进入赛道公园各区域，观看政府大厦前草场主舞台（The Padang Stage）等场地的演出。

高端服务不限邀请制，车迷可自行购买三日体验套票，价格从约5110元至约1万7500元不等。

相比之下，一般与会者会选择的单日票（Day Pass），第4区自由行票（Zone 4 Walkabout），票价从周五198元至周日368元。持票者既可在指定观景平台看赛车，也能前往政府大厦前草场主舞台（The Padang Stage）等不同场地，观看演唱会。今年的演唱会嘉宾包括美国乐坛天后拉娜德芮（Lana Del Rey）、林俊杰和韩国男团CORTIS等歌手。

本地歌手林俊杰星期五（10月9日）在新加坡F1大奖赛首晚登上政府大厦前草场主舞台献唱。（海峡时报）

韩国男团CORTIS星期五（10月9日）在新加坡F1大奖赛政府大厦前草场主舞台登台演出，这是他们首次在新加坡演出。（新加坡F1大奖赛提供）

2026年新加坡F1围场众星云集

围场（Paddock）是车队车房后方的限制区域，只有少数人士能进入。车手、车队人员、赛事人员和媒体都在这里工作。

不过，对高端接待服务宾客而言，这里不亚于大型颁奖典礼的红地毯。

记者也在围场观察到多名商界人士，包括英特尔公司首席执行官陈立武、冬海集团主席兼首席执行官李小冬、阿里巴巴集团主席蔡崇信、TikTok首席执行官周受资、加密货币交易平台OKX创办人兼首席执行官徐明星，以及花旗新加坡市场主管兼银行业务主管李龙年等。

体育界来宾包括法国世界杯冠军球员保罗·博格巴（Paul Pogba），以及前美国职业篮球联赛球星德怀恩·韦德（Dwyane Wade）和克里斯·保罗（Chris Paul），冬奥会自由式滑雪冠军谷爱凌等也现身围场。

演艺圈人士也数不胜数。法拉利（Ferrari）F1赛车手哈密尔顿（Lewis Hamilton）女友、同时也是美国真人秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）也一身中式长裙，在围场亮相。

美国真人秀女星金卡戴珊在新加坡F1大奖赛正赛星期日（10月11日）惊喜现身围场，为男友、七届世界冠军及法拉利车手汉密尔顿助阵。（路透社）

韩国艺人阵容同样亮眼，包括韩国男团CORTIS、演员郑容和、丁海寅、河智苑和李瑞镇，以及韩国女团IVE成员张员瑛和TWICE成员周子瑜（Tzuyu）。中国大陆演员龚俊、台湾歌手萧敬腾等。