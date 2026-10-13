今年新加坡F1凭什么刷出史上最多高端客流？
刚落幕的新加坡一级方程式赛车（F1）大奖赛三天赛事，吸引30万1294人次入场，创历来第二高；值得一提的是，其中的高端接待服务（hospitality）入场人数刷新纪录，各路名流齐聚围场（Paddock）。
记者观察到，围场等贵宾区出现了许多企业大亨、银行家、金融业高管、科技业高管、风险投资人和加密货币业者等。
针对这个现象，新加坡赛车总会会长克里希南（Thamodharan Krishnan）接受《联合早报》采访时指出，新加坡的优势在于，企业可以把F1比赛周末跟它们的商务行程结合起来。作为区域商务枢纽，新加坡因此持续吸引国际赞助商、合作伙伴和高端宾客。
在F1赛事周同一周举办的商务大会包括福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）、米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）和加密货币大会TOKEN2049等。
此外，车队赞助商的变化也可作为观察全球新兴行业热度的一个窗口。
记者观察到，除了传统金融和消费品牌，人工智能（AI）、科技、数码资产和支付企业，也纷纷砸重金在F1赛事投放广告，把公司标识放在赛车显眼的位置，彰显公司实力和对赛车文化的支持，一石二鸟。
高端接待包括什么服务？
高端接待配套带宾客进车房
赛事主办方提供超过11种高端接待配套（hospitality offerings），包括F1围场俱乐部（Paddock Club），以及Sky Suite、TWENTY3、The Green Room等高端包房（hospitality suites）。
俱乐部和包房设有餐饮、酒吧和观赛空间，贵宾可享用由合计拥有30颗米其林星的主厨团队掌厨的高端餐饮，以及香槟、葡萄酒等无限量供应的饮品。
不同包房也会配搭不同活动，例如Sky Suite附设的屋顶露天观景平台，宾客可以在这里观看赛道和城市景观，并享用露天餐饮及饮品。此外，Sky Suite还邀请宾客免费乘坐新加坡摩天观景轮（Singapore Flyer），也可从滨海湾南码头搭乘共享渡轮前往赛道10C码头。
对赛车狂热者来说，部分高端接待配套还包括由专人带领的维修通道体验（Pit Lane Walk），让宾客近距离观看F1赛车、车队车房（garage）及车队人员。此外，部分配套也安排车手问答和幕后导览，还允许宾客进入赛道公园各区域，观看政府大厦前草场主舞台（The Padang Stage）等场地的演出。
高端服务不限邀请制，车迷可自行购买三日体验套票，价格从约5110元至约1万7500元不等。
相比之下，一般与会者会选择的单日票（Day Pass），第4区自由行票（Zone 4 Walkabout），票价从周五198元至周日368元。持票者既可在指定观景平台看赛车，也能前往政府大厦前草场主舞台（The Padang Stage）等不同场地，观看演唱会。今年的演唱会嘉宾包括美国乐坛天后拉娜德芮（Lana Del Rey）、林俊杰和韩国男团CORTIS等歌手。
2026年新加坡F1围场众星云集
围场（Paddock）是车队车房后方的限制区域，只有少数人士能进入。车手、车队人员、赛事人员和媒体都在这里工作。
不过，对高端接待服务宾客而言，这里不亚于大型颁奖典礼的红地毯。
记者也在围场观察到多名商界人士，包括英特尔公司首席执行官陈立武、冬海集团主席兼首席执行官李小冬、阿里巴巴集团主席蔡崇信、TikTok首席执行官周受资、加密货币交易平台OKX创办人兼首席执行官徐明星，以及花旗新加坡市场主管兼银行业务主管李龙年等。
体育界来宾包括法国世界杯冠军球员保罗·博格巴（Paul Pogba），以及前美国职业篮球联赛球星德怀恩·韦德（Dwyane Wade）和克里斯·保罗（Chris Paul），冬奥会自由式滑雪冠军谷爱凌等也现身围场。
演艺圈人士也数不胜数。法拉利（Ferrari）F1赛车手哈密尔顿（Lewis Hamilton）女友、同时也是美国真人秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）也一身中式长裙，在围场亮相。
韩国艺人阵容同样亮眼，包括韩国男团CORTIS、演员郑容和、丁海寅、河智苑和李瑞镇，以及韩国女团IVE成员张员瑛和TWICE成员周子瑜（Tzuyu）。中国大陆演员龚俊、台湾歌手萧敬腾等。