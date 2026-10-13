去年12月推出的新加坡首只在新加坡投保、储存黄金的利安新加坡实物黄金基金（LionGlobal Singapore Physical Gold Fund）星期一（10月12日）完成首次实物黄金交割。

基金发行者利安资金管理公司（Lion Global Investors），近期接获和批准一位实物黄金基金单位持有人的黄金赎回申请后，邀请包括《联合早报》在内媒体，到高安全珍品及艺术品储藏中心Le Freeport，直击黄金的取出和运送过程。

自2010年启用、靠近樟宜机场的Le Freeport，主要为艺术品收藏家、贵重资产持有人及相关机构提供储存、保管、展示服务，资产横跨黄金、白银、绘画、珠宝、名表等。里面配备着每天24小时、全年365天运行的保安措施，包括电子监控及武装警卫。

Le Freeport主要为艺术品收藏家、贵重资产持有人及相关机构提供储存、保管、展示服务，资产横跨黄金、白银、绘画、珠宝、名表等。（郑一鸣摄）

Le Freeport也设有温湿度控制和后备电力供应。

Le Freeport配备着每天24小时、全年365天运行的保安措施，包括电子监控及武装警卫，同时设有温湿度控制和后备电力供应。（郑一鸣摄）

金库外是Le Freeport的活动大厅，最多可容纳100人。（郑一鸣摄）

上述基金单位持有人，一共赎回5公斤的黄金，相等于176.37安士，据星期一每安士4173.90美元的金价计算，价值约为74万美元（约94万新元）。

星期一早上，《联合早报》记者在利安新加坡实物黄金基金代表、Le Freeport工作人员的引领下，步入储藏中心内部的走廊，两侧设有多扇厚重的金属门。天花板装有长方形灯板，发出蓝色光线，使墙壁、地面和金属门均呈现蓝色调。

储藏中心内部走廊设有多扇厚重的金属门。（郑一鸣摄）

随后，两位储藏中心工作人员小心翼翼地从金库中取出金条，放入一个黑色长方形盒子内，再以黄色带子横竖交叉捆绑，以便后续搬运和保管。

储藏中心工作人员小心翼翼地从金库中取出金条。这过程需要至少两位工作人员携手进行，确保流程的顺畅与金条的安全。（郑一鸣摄）

工作人员会将金条包裹在气泡膜中，减少搬运过程中金条受损的风险。（郑一鸣摄）

工作人员会将金条放入一个黑色长方形盒子内，再以黄色带子横竖交叉捆绑，以便后续搬运和保管。（郑一鸣摄）

接着，只见一辆黑色保安车辆，缓缓驶入储藏中心停车场内，相关人员接收从金库取出的金条，再运往基金分销商华侨银行（OCBC），最后转交给基金单位持有人。

无论是金条取出，还是保安车运送的过程，必然有至少两名工作人员携手进行，确保流程的顺畅与金条的安全。

保安车驶入储藏中心停车场后，相关人员接收从金库取出的金条，再运往基金分销商华侨银行，最后转交给基金单位持有人。（郑一鸣摄）

值得一提的是，媒体拍摄的条件，也与金条赎回过程一样严密。

摄像镜头不得对准储藏中心的监控系统、金库及保安车内部，就连工作人员的面孔也不得入镜。一切安排，都是为了确保安全。

利安新加坡实物黄金基金是新加坡首只以实物黄金为底层资产，且黄金存放于本地金库的单位信托基金。基金投资于纯度至少达99.5%、由伦敦金银市场协会（LBMA）认可的金条。

基金由华侨银行、MariBank、大东方（Great Eastern）及Singlife负责分销。基金每单位1新元，每年管理费用为0.40%。

赎回金条的过程，也有一定门槛。

基金说明书显示，实物黄金赎回须以整条金条为单位，最低数量为五条，每条重1公斤，因此最低赎回量是5公斤黄金。若赎回的金条介于5公斤至25公斤，可在每年1月、4月、7月和10月的首个交易日申请；赎回25公斤以上，可在任何交易日申请。

利安资金管理公司在金条交割流程结束后发文告说，投资者可透过受监管的基金架构投资实物黄金，同时在符合条款和要求的前提下，提取实物黄金。这反映新加坡在财富管理、贵金属交易及实物黄金基础设施方面的能力，日益增强。

受全球地缘政治局势日趋紧张，市场对于黄金的需求正节节攀升。

据欧洲央行提供的资料，全球央行去年购买的黄金数量，是近十年每年平均购买量的两倍。同时，全球央行的黄金总量已达3万6000吨，接近1965年的3万8000吨最高水平。

世界黄金协会数据显示，今年上半年，全球黄金总需求达2522公吨，同比增长2%，按价值计算则达到3800亿美元，触及历史新高。

世界黄金协会的数据显示，今年上半年，全球黄金总需求达2522公吨，同比增长2%，按价值计算则达到3800亿美元，触及历史新高。眼见需求攀升，新加坡也积极强化本地黄金投资生态系统。（郑一鸣摄）

此背景下，近年新加坡也频频出招，强化新加坡的黄金产业生态系统。

今年3月，国家发展部长、新加坡金融管理局副主席徐芳达宣布几个重点发展领域，包括开发与黄金相关的资本市场产品；为金库存储和物流服务加强基础建设；在新加坡建立支持大金条、公斤金条场外交易的安全高效清算系统。

金管局也正在探讨为外国央行、主权机构提供金库存储服务。