美世界地铁站旁的美世界购物中心（Beauty World Plaza）推出集体出售，要价1亿6500万元。按这个要价计算，相当于每平方英尺总楼面面积约2231元。

这个项目的独家销售代理宜迪产业咨询公司（ETC）星期二（10月13日）发布文告说，宜迪正通过公开招标程序进行出售，招标截止日期是2026年11月19日下午3点。

美世界购物中心是个999年地契综合用途发展地段，位于角头位置，占地约2305.6平方公尺（2万4817平方英尺），具有重新发展和资产提升潜能。建筑楼高八层，一楼至三楼为商店，四楼至八楼为住宅单位，在四楼有个露天天台。

根据市区重建局《2025年发展总蓝图》（URA Master Plan 2025），这块地规划为“商业与住宅”用途，总容积率为3.0。

宜迪是瑞联集团（Realion Group）旗下公司。文告指出，这个项目的住宅部分已获得规划许可，可建设服务公寓。若按35平方公尺的最小单位面积计算，预计可提供约108个服务公寓单位。

宜迪产业咨询公司投资咨询主管徐晓芬表示，这个项目提供探索不同策略的灵活性。除了常规的重建方案外，买家还可以考虑对现有项目进行资产提升。

她说：“规划获得原则性批准，使这个项目具备将高层空间改建为服务公寓或共享居住空间的可能。同时，位于成熟的美世界社区，这个项目的商业裙楼可作为零售、餐饮、生活配套设施、教育培训中心或联合办公空间，具体方案须经有关部门批准。这为成功买家提供灵活性，以便制定最契合自身资产组合或投资目标的策略。”

美世界购物中心坐落于一个汇聚众多高等学府及国际教育机构的区域内。附近也有多所受欢迎的小学。徐晓芬说，这进一步提升了这个项目作为酒店、服务公寓、共享居住及其他面向学术界群体的住宿概念方面的潜力。

此外，美世界一带正进行重大转型，多个住宅、综合用途、社区及生活方式项目陆续发展，逐步改变这一区的面貌。她认为，美世界购物中心有望从这一带的发展中受益。