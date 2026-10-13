康福德高（ComfortDelGro）星期二（10月13日）宣布，旗下合资企业已正式签署丹麦哥本哈根地铁系统的运营与维护合同，总价值170亿丹麦克朗（约33亿新元）。

文告指出，这项地铁合同为期12年，到期后可选择延长三年，因此最长可延续到2042年。

在和丹麦地铁公司Metroselskabet签署合同后，康福德高与法国交通运营商RATP Dev的合资公司KBH Metro Partner，将从2027年9月起正式接管哥本哈根四条地铁线路的运营。

哥本哈根地铁共有四条线路和44个车站，轨道全长43公里；在2025年共载客1亿3500万人次，创历来年度数据新高。

另外，哥本哈根地铁到2032年将开通两个位于M4线延伸段的新车站；丹麦地铁公司还计划在2035年之前，对其中两条运营最久的线路进行现代化改造。

康福德高集团总裁钟锡坚说：“作为领先的公共交通运营商，康福德高在提供安全、可靠且以客户为中心的轨道交通服务方面拥有深厚的经验。我们期待与RATP Dev合作。”

RATP Dev总裁法雷斯（Hiba Farès）说，RATP Dev 在现代化改造复杂地铁系统方面拥有丰富经验，包括在维持客运服务的同时实施重大改造项目方面，而这将助力丹麦地铁公司持续推进这个地铁网络的建设与发展。

康福德高股价星期二闭市报1.26元，无涨跌。