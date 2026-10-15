众所周知，新加坡金融管理局是以汇率作为货币政策主要工具，但在这之外，金管局还会通过货币市场操作（money market operation）来管理国内银行体系流动性，进而降低利率剧烈波动时，银行可能面临的风险。

金融管理局星期三（10月14日）发布最新《宏观经济评估》报告时，也对2025／26财年的货币市场操作情况进行了详细的回顾与详解。

金管局货币市场操作主要目标

世界上的其他主要经济体，往往是通过达到目标利率水平，对银行系统内的流动性实行管理。

这就跟新加坡的操作方式不同。根据报告，新加坡资本市场高度开放，且实行以汇率为核心的货币政策，国内利率受到内外多个因素的影响，不仅包括金管局汇率政策的作用，还包括国际利率等全球因素的影响。

因此，金管局的货币市场操作，目的不是为了达到特定利率水平，而是确保国内银行系统内有充足的流动性，从而满足银行对准备金和结算资金余额的需求，并减少利率剧烈波动时，金融系统可能面临的相关风险。

四大工具管理国内银行体系流动性

报告称，当局主要通过四类货币市场工具来管理银行体系的流动性，分别为外汇掉期（FX swaps）、新加坡政府债券回购交易（SGS repos）、无抵押借款（clean borrowing）和金管局票据（MAS bills）。

金管局票据是金管局货币市场操作的主要工具之一，通过发行这类票据，可增加市场上以新元计价的政府债券和央行债券供应量，以满足银行持有高质量流动性资产的监管要求。

外汇掉期是指交易一方从另一方借入新元，同时向对方借出另一种货币的合约。

新加坡政府债券回购交易，则是以新加坡政府债券作为抵押品来借入或贷出新元；无抵押借款指的是金管局在不提供抵押品的情况下借入新元的操作。

相比于上一个周期，金管局在2025／26财年使用外汇掉期的占比略有下降，占比下滑一个百分点，而金管局票据和无抵押借款的占比上升了一个百分点；金管局票据和无抵押借款仍占有最高比重。

金管局的货币市场操作，主要由下属的货币与境内市场管理司负责执行；每日操作范围和规模取决于当下市场状况，尤其是银行业的资金需求，以及自发性货币市场因素（autonomous money market factor）。

所谓自发性货币市场因素，指的是不受金管局主动操作直接控制、自发影响银行体系流动性的一些因素，包括公共部门的运作、流通中货币、新加坡政府债券与国库券（T-bills）的发行、赎回及票息支付等。

譬如，当投资者申购新发行的政府债券与国库券时，资金就会从银行体系流出；到期时，资金又流回银行体系。

2025／26财年，货币市场自发性因素对银行体系流动性的整体影响为收缩态势，主要归因于公共部门运作产生的资金流动，从银行系统中提取的流动性大于所注入的规模。

公共部门运作主要包括政府和中央公积金局在其金管局账户和银行存款账户之间进行的资金净转移。

新加坡银行业现金余额需求如何变化？

另外，根据金管局规定，新加坡的银行须在金管局维持相当于其合资格负债特定比例的最低现金余额（Minimum Cash Balance）。

具体而言，银行每日结束时的有效现金余额，必须介于负债基数的2%到4%之间；在两周维持期内，银行的每日平均现金余额不得低于负债基数的3%。

基于最低现金余额要求，银行的资金需求也会随着负债规模的扩大而增加。在2025／26财年，新加坡银行系统内的现金余额需求上升了约24亿元。

另外，银行往往倾向于在维持期的初期先保持较高的每日现金余额，避免到两个星期快结束时出现资金短缺。

在达到该维持期内日均3%的最低现金余额要求后，银行通常会将多余资金用于其他用途，包括通过金管局常备借贷（Standing Facility）措施存放隔夜存款。