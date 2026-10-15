美国9月份消费者价格指数（CPI）涨幅超出市场预期，同比上涨达3.7%，价格压力与通胀风险已从能源领域蔓延开来。市场因此预期美国联邦储备局今年须进一步加息以抑制通胀，令股市的科技板块面临沉重打压。

美国股市星期三（10月14日）大幅下挫，以科技股权重较高的纳斯达克指数跌1.88%，是今年7月23日以来的最大单日跌幅；标普500指数收跌1.11%；道琼斯工业指数落0.09%。

根据芝加哥商品交易所美联储观察（FedWatch）工具，投资者预期美联储将在10月份继续加息25个基点的概率，已从一天前的22%升至37%左右。

美国金融服务公司爱德华琼斯（Edward Jones）高级投资策略师库尔卡法斯（Angelo Kourkafas）认为，利率上升前景，可能会进一步打压人工智能（AI）相关股票。“在应对这种高利率持续更长时间的利率环境时，我们意识到借贷成本正在上升，而建设AI基础设施的成本又如此高昂。”

能源方面，布伦特原油期货价格截至早上8时左右报每桶106.06美元（约136.18新元），涨幅0.35%；美国西得克萨斯中质原油期货报每桶94.77美元，跌0.34%。

新加坡股市星期三也受亚洲股市整体走低拖累，海峡时报指数闭市时跌7.17点或0.13%，报5423.33点。

以下是星期四（15日）可关注的股票：

1）新加坡富商王明星旗下的旅店置业（Hotel Properties Limited）星期三晚间发布文告说，对于彭博新闻所报道的香港置地（Hongkong Land）计划收购其持有对方持有的乌节路购物区三栋建筑多数股权，旅店置业目前还没有确定相关交易可以落实，仍在与多个有意向的潜在交易方进行接洽。“如有任何重大进展，公司将在适当时机发布文告。”

旅店置业股价星期三闭市收涨7.36%，报4.96元。

2）新加坡工业门及卷帘门方案供应商GDS环球（GDS Global）开市前发布文告说，集团近期在新加坡获得多项新合同，总价值约为1210万元；新合同包括住宅、医疗设施、公共基础设施和自动化智能物流设施等领域，根据各自项目进度，预计将在未来一到三年内逐步执行。

公司说，若没有发生不可预见的情况，预计这些新合同可为集团的净有形资产和每股收益带来积极影响。

GDS环球股价星期三闭市收于5.1分，无变动。

3）前国泰影城（Cathay Cineplexes）联营商mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）和子公司，仍拖欠21万9000元公积金，创办人洪伟才星期三在出庭时说，公司正在进行债务重组，难以满足进一步付还款额的要求。

具体而言，这家新交所主板挂牌公司仍拖欠8633.5元公积金，它的独资子公司mm2 Entertainment则拖欠21万零843.50元公积金。法院随后指示mm2 Entertainment在11月11日的下一次聆讯前支付至少8万元；洪伟才说，鉴于公司面对的财务困难及债务重组工作，恐难以遵照法院指令完成这一支付。

mm2全亚影视娱乐股票仍暂停交易中，最新股价为0.3分。

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