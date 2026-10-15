宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）2027财年第二季每单位派息同比增长5.4%，从2.44分增至2.571分。

信托的管理公司星期四（10月15日）开市前发布截至2026年9月30日的2027财年上半年业务报告时说，第二季派息将在12月11日支付，股权登记日（record date）为10月28日。

从半年来看，信托在2027财年上半年总收入为1亿零165万元，同比增长8.5%；净房地产收入同比增长11.1%至7590万元；可向单位持有人分配的金额同比上升4.9%，至4045万9000元；上半年的每单位派息为4.908分，同比上涨4%。

信托指出，上半财年收入增长主要得益于物流、仓储及工业资产的租金收入和相关费用回收增加，以及收购阿裕尼1道2号资产和西澳大利亚Hazelmere资产所带来的收入贡献，加上澳元兑新元汇率走强等因素。

信托投资组合入驻率截至9月底报93.7%，较截至6月底的96.1%小幅回落，主要因为澳大利亚资产入驻率从100%跌至93.5%。若以已签订租约计算，入驻率则为95.1%。

另外，信托第二季的租金续约调升幅度整体为1.4%，相对第一季的6.5%有所下降；组合加权平均租期（WALE）截至9月底为3.6年。

信托截至今年9月底的杠杆率为37.4%，较上一年的35%略有上升；对于利率上行风险，信托有70%的借款是固定利率，预计利率每上升25个基点，可能会对每年的每单位派息产生0.08分的影响。

宝泽亚太房地产投资信托股价开市后上涨，截至早上9时50分报1.4元，涨0.72%。