公共交通业者康福德高（ComfortDelGro）星期四（10月15日）宣布，将委任两名新独立非执行董事加入集团董事会，副主席蔡承国将在年底从董事会退休。

根据文告，两名新独立非执行董事分别为周福荣和洪芳芳，任命从今年11月1日起生效。

周福荣2022年从公务员岗位退休前，在公共服务领域已有超过30年的工作经验，曾在2010年至2014年期间担任陆路交通管理局局长，此后还担任过内政部常任秘书、社会及家庭发展部常任秘书、国家发展部第二常任秘书等公职；他目前也是国家公园局的主席。

洪芳芳是在审计、财务管理、风险管理和资本市场交易方面有30余年经验，曾是毕马威（KPMG）新加坡的审计合伙人，她此前的工作内容涵盖首次公开售股（IPO）、并购和尽职调查等领域。她目前还担任仁慈医院（Ren Ci Hospital）的董事会成员，以及新加坡南洋女中董事会主席。

周福荣将加入康福德高的董事会风险委员会和可持续发展委员会，并从2027年起担任风险委员会的主席；洪芳芳将加入集团的审计委员会和董事会风险委员会。

另外，自2022年8月加入康福德高董事会的副主席蔡承国，将从2026年12月31日开始退休，以投入更多时间用于个人事务。

康福德高股价星期四开市后小幅震荡，截至早间10时25分报1.27元，无涨跌。